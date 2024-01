Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti, belediyecilikte kendi kendiyle yarışıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti, her alanda olduğu gibi belediyecilikte de kendi kendiyle yarışmaktadır. Bu konuda AK Parti'nin bırakın önüne geçmeyi bizimle aynı seviyeye gelebilecek bir yerel yönetim vizyonu ve uygulamasını henüz göremedik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçim Beyannamesi'ni sunmak üzere açılışını gerçekleştirdiği AK Parti Kongre Merkezi'nde konuştu.

14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerinde işaret ettiği seçim beyannamelerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehirlerimizi algı belediyeciliğinden kurtarıp gerçek belediyecilikle tanıştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Seçim günü olan 31 Mart'a kadar gelmeyene gideceğiz, küskünü barıştıracağız, sevmeyeni sevdireceğiz. Her eve her iş yerine gireceğiz, kalbini kazanmadık kimse bırakmayacağız. Kararsızları ikna edeceğiz, zaten gönlünde olduklarımızı ihmal etmeyeceğiz. Hiç kimseyi atlamadan teker teker herkese dokunacağız. Siyasetin sokakta yapıldığını unutmayacağız. Seçimin sandıkta kazanıldığını bileceğiz. Her seçimin önemli olduğunu, Türkiye Yüzyılı'nın ilk seçimi 31 Mart'ın da çok önemli olduğunu aklımızdan asla çıkarmayacağız. Sizlerden seçim gününe kadar her anı değerlendirmenizi, seçim günü sandığı da namusumuz olarak görerek sahiplenmenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazırız, kararlıyız diyoruz"

AK Parti'nin önceki mahalli seçimlerde kullandığı seçim sloganlarını tekrar hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti olarak mahalli seçimlerdeki ilk sınavımızı, 'Ak Eller Ak İller' yerel kalkınma başlıyor diyerek 2004'te vermiştik. Ardından 2009'da 'Her şey Türkiye İçin, İşimiz Hizmet, Gücümüz Millet' sloganıyla tekrar şehirlerimize, şehirlerimizin hizmetine talip olmuştuk. Siyasi ve sosyal kaos dönemlerinin denemelerinin zirveye ulaştığı 2014 yılında 'Daima Millet, Daima Hizmet, Millet Eğilmez, Türkiye Yenilmez' mesajıyla vatandaşlarımızın huzuruna çıkmıştık. Son mahalli seçimlerin yapıldığı 2019 yılında 'Memleket İşi Gönül İşi' heyecanıyla sandığa koşmuştuk. Ülkemiz için yine önemli bir dönemde gerçekleştireceğimiz 31 Mart 2024 seçimlerinde ise 'Gerçek Belediyecilik Hazırız, Kararlıyız' diye gidiyoruz. Biliyorsunuz, 29 Ekim 2023 tarihi itibarıyla Cumhuriyetimizin ilk asrını bitirip Türkiye Yüzyılı dediğimiz ikinci asrına girdik. Türkiye Yüzyılı siyasetten ekonomiye, diplomasiden güvenliğe, hayatımızın her alanı gibi şehirlerimizi de kapsıyor. Bunun için Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazırız, kararlıyız diyoruz. Her anında, hep yanında diyoruz. Bunun için seçim beyannamemizin başlığını 'Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik' olarak belirledik" dedi.

"AK Parti, her alanda olduğu gibi belediyecilikte de kendi kendiyle yarışmaktadır"

AK Parti'nin 31 Mart Yerel Seçimlerinde kullanacağı sekiz bölümden oluşan seçim beyannamesinin ana başlıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beyannamemiz, sekiz bölümden oluşuyor. Birinci bölüm, AK Parti'nin yerel yönetim vizyonu. İkinci bölüm, katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik. Üçüncü bölüm, dirençli şehirler. Dördüncü bölüm, Türkiye Yüzyılı'nda şehir ve çevre. Beşinci bölüm, toplumsal refah, öncelikli şehir ekonomileri. Altıncı bölüm, duyarlı ve kapsayıcı sosyal belediyecilik. Yedinci bölüm, kültür üreten şehirler. Sekizinci bölüm de hizmet ve eser belediyeciliği başlıklarını taşıyor. Her bir ana başlığın altında, o alana ilişkin yaklaşımlarımızı ve tüm belediyelerimizin uygulayabileceği program çerçevelerimizi içeren alt başlıklar yer alıyor. Bu beyanname hem AK Parti'nin artık bir markaya dönüşen belediyecilik birikiminin bir özeti hem de milletimize yeni dönem için verdiğimiz sözlerin bir belgesi mahiyetindedir. AK Parti, her alanda olduğu gibi belediyecilikte de kendi kendiyle yarışmaktadır. Bu konuda AK Parti'nin bırakın önüne geçmeyi bizimle aynı seviyeye gelebilecek bir yerel yönetim vizyonu ve uygulamasını henüz göremedik. Bir önceki seçimde belediye yönetimini bizden devralanların şehirlerimize beş yıl kaybettirme dışında hiçbir katkılarının olmadığını milletimiz yaşayarak gördü" değerlendirmesinde bulundu.

"Eser ortaya koymamanın, halka hizmet getirememenin hiçbir bahanesi olamaz"

Seçim kampanyasının merkezine "Gerçek Belediyecilik" sözünü yerleştirdiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Amacımız şehirlerimizi ve oralarda yaşayan insanlarımızı bu hizmetsizlik girdabından bu şov ve ajans belediyeciliği illüzyonundan kurtarmaktır. Eser ortaya koymamanın, halka hizmet getirememenin hiçbir bahanesi olamaz. Siz bakmayın birilerinin engellendik edebiyatı yapmalarına. Şu anda bu engellendik diyenler AK Parti belediyelerinin aldığı paralardan çok da fazlasını aldılar ve alıyorlar. Bunun ispatını her zaman yaptık ve yapıyoruz. Bunların tamamı safsatadan, sorumluluktan kaçmaktan ibarettir. Bakanlıklarımız ve kurumlarımız defalarca belediyelere kamudan aktarılan kaynaktan, bu belediyelerin aldıkları payı açıkladılar. Bu belediyelere ne veriliyorsa hangi kritere göre tahsisat yapılıyorsa bunlar için de aynısı geçerlidir. Ne bir eksik, ne bir fazlasıyla her belediye kamu kaynaklarından adil bir şekilde yararlanmaktır. Başarının bir idarecinin ki finans yönetimini başarabilen bir yöneticinin, belediye başkanının kaybı diye bir şey söz konusu değildir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni aldığım zaman bizim borcumuz 2 buçuk milyar dolardı. Devrederken bir buçuk milyar dolarla devretti ama şimdi 3 milyar dolar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borcu var. Bunların tek derdi, kendi beceriksizliklerini örtmek, kendilerine verilen kaynağı başka amaçlar için kullandıkları gerçeğini gözlerden kaçırmaktır. Türkiye'nin son 30 yılında mahalli idarelerde sahip olduğumuz tecrübenin bize işaret ettiği hakikat bunu gösteriyor. Tabii biz hükümet çalışmalarını yürütürken kimsenin siyasi kimliğine bakmıyoruz. Bakanlıklarımız ve kurumlarımız şehirlerimizle ilgili projeleri planlar ve hayata geçirirken sandık sonuçlarına veya belediye başkanının partisine göre hareket etmiyor." - ANKARA