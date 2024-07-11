Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'u kabul etti

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington DC'de temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.

Görüşmede Türkiye ile Almanya ikili ilişkileri, Ukrayna- Rusya savaşı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile ilgili gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi ve ortaya çıkan ateşkes fırsatının heba edilmemesi için İsrail'e baskı yapılması gerektiğini belirtirken çatışmaların bölgeye yayılmasının engellenmesi için de gayretlerin artırılmasının önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılması için Almanya'dan destek beklendiğini ifade etti. - WASHINGTON