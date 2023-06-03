Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de! Özel deftere düştüğü notta aldığı oy oranına dikkat çekti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de! Özel deftere düştüğü notta aldığı oy oranına dikkat çekti

03.06.2023 16:45

Bugün TBMM'de yemin ederek resmen 5 yıllık dönemi başlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan Anıtkabir Özet Defteri'ne düştüğü notta, seçim sonuçlarına ve 5 yıllık dönem hedeflerine değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te mazbatasını teslim edip yemin ederek görevine başladı. Erdoğan, daha sonra Anıtkabir'e geçti.

"MİLLETİMİZ 28 MAYIS'TA TEVECCÜH GÖSTERDİ"

Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye bir seçim sürecini daha tüm dünyaya örnek olacak şekilde suhuletle neticelendirdi. 14 Mayıs'ta TBMM'de görev yapacak milletvekillerini belirleyen milletimiz, 28 Mayıs'ta da şahsımıza yüzde 51.18 oy oranı ile büyük bir teveccüh gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de güvenoyu aldığı bu seçim sonrasında 5 yıl boyunca Türkiye Yüzyılı'nı hayata geçireceğiz. Söz verdiğimiz gibi depremzedeleri yeni yuvalarına kavuşturacağız. 12'nci Cumhurbaşkanı olarak milletimizin kardeşliğine sahip çıkmaya, devletimizi yüceltmeye devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de! Özel deftere düştüğü notta oy oranına dikkat çekti

KABİNE'Yİ AÇIKLAYACAK

Erdoğan saat 18.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "Göreve Başlama Töreni"ne katılacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi A Kapısı'na varışta Erdoğan'ın konvoyuna Atlı Tören Birliği katılacak. Erdoğan'ın süvari birliğiyle Külliye'ye girişi sırasında 101 pare top atışı yapılacak. Ayrıca Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı ordu karargahlarında da 101'er pare top atışı gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de! Özel deftere düştüğü notta oy oranına dikkat çekti

Törende, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası, TSK Mehteran Takımı ile TSK Tarihi Birlik de yöresel kıyafetleriyle hazır bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı konukları onuruna saat 20.00'de Çankaya Köşkü'nde akşam yemeği verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemek sonrasında kameraların karşısına geçecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci döneminin kabinesini kamuoyuyla paylaşacak.

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de! Özel deftere düştüğü notta aldığı oy oranına dikkat çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de! Özel deftere düştüğü notta aldığı oy oranına dikkat çekti - Son Dakika
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