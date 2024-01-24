Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ankara'nın altın çağına gireceğine de yürekten inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

-"Rant kavgalarından ülke düşmanlarıyla iş birliğinden proje üretmeye vakit bulamıyorlar"

"İş bilmezlerin elinde şehirlerimiz perişan oldu"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde olan belediyeleri işaret ederek "Algı üzerine kuran iş bilmezlerin elinde şehirlerimiz perişan oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara İl Başkanlığınca ATO Congresium'da düzenlenen Ankara'nın ilçelerinin belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında konuştu.

"Yeni ek binasındaki büyük salonunda, seçim beyannamemizi milletimizle paylaşacağız"

Yalova ve İstanbul ilçe adaylarını açıkladıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün de Ankara ilçe adaylarımızı milletimizin takdirine sunuyoruz. Bazı yerlerde burada olduğu gibi bizzat kendimiz, diğer yerlerde de Genel Başkan Yardımcılarımız vasıtasıyla ilçe adaylarımızın tanıtımını en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. İnşallah 30 Ocak Salı günü, genel merkezimizin inşası tamamlanan yeni ek binasındaki büyük salonunda, seçim beyannamemizi milletimizle paylaşacağız. Büyükşehir adaylarımız da kendi şehirleriyle ilgili projelerini açıklamaya hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

" Murat Kurum, program ve proje tanıtımıyla, bir süredir zaten yürüttüğü kampanyasını resmen başlatıyor"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un seçim kampanyasına yarın resmen başlayacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mesela yarın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Murat Kurum, program ve proje tanıtımıyla, bir süredir zaten yürüttüğü kampanyasını resmen başlatıyor. Son yıllarda İstanbul, gözü ve gönlü başka mecralarda olan bir yönetimin elinde resmen geriledi, tıkandı, adeta bir duraklama dönemine girdi. İstanbul'u yeniden hak ettiği vizyona, eser ve hizmet belediyeciliğine kavuşturmak için artık gün sayıyoruz. Murat kardeşimizin, bilgisi, birikimi, dinamizmi ve iş odaklı karakteriyle, depreme hazırlık başta olmak üzere şehrin tüm altyapı sorunlarını çözecek en doğru isim olduğunu biz biliyoruz, inşallah İstanbul da görecek" açıklamasında bulundu.

"Algı üzerine kuran iş bilmezlerin elinde şehirlerimiz perişan oldu"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un Keçiören'de hayata geçirdiği faaliyetlere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek dönemde Altınok'un projeleri ile Ankara'nın altın bir çağa gireceğini dile getirerek, "AK Parti, kurulduğu günden beri genel-yerel her seçimde milletimizin karşısına güçlü bir programla, iddialı projelerle, hayırlı hizmet hazırlıklarıyla çıkmış bir partidir. AK Parti'nin yerel yönetim seçimlerine girdiği her dönemde şunu unutmayın gerek merkezi yönetim gerekse yerel yönetim el ele vermek suretiyle milletimize hizmette onların sağlayacağı başarıyı özellikle muhalefetin sağlaması mümkün değil. Dikkat ederseniz AK Parti ve Cumhur İttifakı dışında vizyoner programlara, projelere önem veren başka siyasi yapılar da yok. Niçin biliyor musunuz? Çünkü onların ülkeye ve şehirlerimize eser kazandırmak, milletimize hizmet etmek gibi bir dertleri yok. Kendi iç çekişmelerinden, rant paylaşım kavgalarından, ülke ve millet düşmanlarıyla iş birliği çabalarından, herhalde programa, projeye vakit bulamıyorlar. Bırakınız yeni eser yapmayı; devam eden çalışmaların üstünü kapatan, verilen hizmetleri kesintiye uğratan, tüm oyun planlarını yalan ve algı üzerine kuran iş bilmezlerin elinde şehirlerimiz perişan oldu. Dikkat ediniz, söz verdiği şeylerden bazılarını, çeşitli sebeplerle yapamayanlardan değil; yıllarca yönetimde kaldığı halde hiçbir şey yapmayanlardan bahsediyorum" diye konuştu.

"Bol bol tatil yaptılar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gerçi hiçbir şey yapmadılar demek doğru değil. Mesela bol bol şov yaptılar. Mesela bol bol tatil yaptılar. Mesela iç ve dış karanlık odaklarla ittifaklar yaptılar. Mesela belediye birimlerini siyasi paylaşım mezesi yaptılar. Kısacası, kendi şehirlerinin meselelerinin çözümü hariç her işi yaptılar. Daha buram buram kibir kokan edalarıyla sergiledikleri komiklikleri saymıyorum bile. Daha bölücü örgütün güdümündeki partiyi şehirlerinin yönetimine ortak etme hesaplarını saymıyorum bile. Daha cumhurbaşkanı yardımcılığı rüyasıyla aylarca şehirlerini sahipsiz bırakmalarını saymıyorum bile. Ama ülkeye, millete, şehirlerine hizmet etme, eser kazandırma namına herhangi bir varlıklarını gören, duyan, şahit olan yok. Buna karşılık şehirlerimizin ihmal edilmişliği, gerileyişi izaha muhtaç olmayacak kadar açıktır."

"İstismar ve korku siyasetiyle insanların iradesine ipotek koyan velhasıl esersiz ve hizmetsiz harcanan yıllardan söz ediyoruz"

Türk milletinin derdini ve beklentilerini dile getirdiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunları söylerken, amacımız ne polemik yapmaktır, ne kimseye bühtan etmektir. Biz sadece milletimizin hissiyatını, derdini, beklentisini dile getiriyoruz. Üstelik bu muhasebeyi sadece muhalefet adayları için de yapmıyoruz. Kendi aramızda da aynı değerlendirmeyi fazlasıyla yapıyor ve gereken müdahalelerde bulunuyoruz. Elimizi vicdanımıza koyarak baktığımızda, gördüğümüz manzara şudur; Bilhassa ülkemizin en büyük ilk üç şehrinde; temel atmama törenleriyle ve atılan temellerin üzerini kapatmakla vakit geçiren, yüzü kızarması gerektiği halde şehri için hiçbir büyük projesi olmamasıyla övünen, yıllardır hiçbir altyapı çalışması yapmayıp sadece tabela değiştiren, istismar ve korku siyasetiyle insanların iradesine ipotek koyan velhasıl esersiz ve hizmetsiz harcanan yıllardan söz ediyoruz. Milletimiz bunun hesabını hiç şüphesiz 31 Mart'ta sandıkta soracaktır" diye konuştu.

"Seçim öncesi ne dedilerse, iş başına gelince tam tersini yapan bu zübük siyasetçi tiplemeleriyle gençlerimize kötü örnek teşkil etmemesini diliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle devam etti:

"Ancak, bizim başka endişelerimiz de var. Seçim öncesi ne dedilerse, iş başına gelince tam tersini yapan bu zübük siyasetçi tiplemeleriyle gençlerimize kötü örnek teşkil etmemesini diliyoruz. AK Parti kurulduğu günden beri eser ve hizmet siyasetiyle milletimizin gönlünde yer etmiştir. Türkiye'nin siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri atılımlarından rahatsız olanların önümüzü kesmek için sahneledikleri oyunların figüranlığına soyunanlar, bu dilden anlamaz. Onlar sadece emperyalistlerin ellerine tutuşturdukları senaryoları tekrarlar, üzerimize saldıkları terör örgütlerine payandalık yaparlar. Biz, elbette bu hakikatleri milletimizle paylaşacağız, ama asla onların bizim vaktimizi ve enerjimizi boşa harcamalarına izin vermeyeceğiz. İşte bunun için gerçek belediyecilik diyoruz. İşte bunun için işimizi her zaman ve her yerde düzgün şekilde yapacağız diyoruz. İşte bunun için milletimizin huzuruna programlarımızla, projelerimizle, icraatımızla çıkıyoruz. İşte bunun için gece gündüz çalışıyoruz, çalışacağız diyoruz."

"Vazifemizi en doğru, en samimi biçime yapmaya odaklanacağız"

Teşkilatlarına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şayet biz işimizi düzgünce yapar, milletimizin gönlünü kazanırsak. Şayet biz vaktimizi, enerjimizi, imkanlarımızı milletimizin emrine amade kılarsak. Şayet biz boş lafla, yalanla, şovla, reklamla değil; gerçek hizmetlerle milletimizin huzuruna çıkarsak. Şayet biz gösterişe, şatafata, riyaya, kibre itibar etmeden işimizi mütevazı bir şekilde yürütürsek. Yani biz doğru olursak, emin olun eğri zaten belasını bulur. Başkalarının ne yaptığının, ne dolaplar çevirdiğinin, hangi kirli pazarlıklarla gemilerini yürütmeye çalıştıklarının bizim açımızdan önemi yoktur. Varsın onlar, siyaseti basit bir toplama-çıkarma işlemine indirgesinler. Varsın onlar, algı ve kelime oyunlarıyla milletin aklını çelebileceklerini zannetsinler. Varsın onlar, siyaseti ikbal kapısı olarak görmeye devam etsinler. Biz işimize bakacağız, vazifemizi en doğru, en samimi biçime yapmaya odaklanacağız" ifadelerini kullandı.