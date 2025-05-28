Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Azerbaycan'ın Laçın şehrine gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Azerbaycan'a hareket etti. Erdoğan'ı havalimanından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ve Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Kürşat Zorlu, Ali İhsan Yavuz, Zafer Sırakaya, Hüseyin Yayman, Halit Yerebakan ile MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de eşlik etti.

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelmesi ve görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelere dair fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in katılımıyla düzenlenecek olan "Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi"nin ikinci toplantısına iştirak edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılış törenine katılacak ve Azerbaycan Bağımsızlık Günü dolayısıyla düzenlenecek kültür etkinliğinde yer alacak.