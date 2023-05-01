Cumhurbaşkanı Erdoğan, babasının ve kendisinin önceki mesleğini örnek göstererek 1 Mayıs'ı kutladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, babasının ve kendisinin önceki mesleğini örnek göstererek 1 Mayıs'ı kutladı

01.05.2023 10:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Erdoğan, "Geçimini kaptanlık yaparak sağlayan emektar bir babanın evladıyım. Gençlik yıllarında İETT'de işçi olarak çalışmış, ter dökmüş bir kardeşinizim. Emeğin, alın terinin, arkadaşlarla bir sıcak somunu paylaşmanın mutluluğunu çok iyi bilirim. Ne yaptıysak beraber yaptık, beraber başardık. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da yine sizlerle beraber inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yayımladı.

"GENÇLİK YILLARINDA İETT'DE ÇALIŞMIŞ BİR KARDEŞİNİZİM"

Paylaşımında işçilere hitap eden Erdoğan, şu sözleri kullandı: "Sevgili işçi kardeşlerim; Geçimini kaptanlık yaparak sağlayan emektar bir babanın evladıyım. Gençlik yıllarında İETT'de işçi olarak çalışmış, ter dökmüş bir kardeşinizim. Emeğin, alın terinin, arkadaşlarla bir sıcak somunu paylaşmanın mutluluğunu çok iyi bilirim. Ülkemize siyaset yoluyla hizmet etme mücadelemizde bu köklerimizi ve nereden geldiğimizi asla unutmadık. Daima sizlerin hakkını teslim etmeye çalıştık.

"NE YAPTIYSAK BİRLİKTE BAŞARDIK"

Yıllarca istismar malzemesi yapılan 1 Mayıs'ı sizler için tatil ilan ettik, gerçek anlamda işçi bayramı yaptık. Örgütlenme, sendikal haklar, ücretlerle beraber işçi sağlığı ve güvenliğinde çok önemli adımlar attık. 2002'de 184 lira olan, yani 126 dolara tekabül eden asgari ücreti bugün 8 bin 500 liraya, yani 437 dolara yükselttik. Asgari ücreti ve diğer ücretlilerin asgari ücret kadarki gelirlerini vergi dışı bıraktık. Ne yaptıysak beraber yaptık, beraber başardık, sırt sırta vererek zorlukların üstesinden beraberce geldik.

"14 MAYIS'TA SİZLERİN DESTEĞİNE GÜVENİYORUM"

İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da yine sizlerle beraber inşa edeceğiz. 14 Mayıs'ta siz işçi kardeşlerimin desteğine güveniyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nüzü canıgönülden tebrik ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
YORUMLAR (6)
  • Demirhan Nadir: Amin. İnşallah dünyada eşi benzeri olmayan kanal istanbul ve benzeri projeleri hep birlikte yapmayı başarırız. Güzel yürekli ülke sevdalısı başkanım kendinize çok iyi bakın daima sağlık ve mutlulukla kalın. Saygı ve sevgilerimle Cevap Yaz 14 22 Yayından Kaldır
  • Ahmet yilmaz: Ülkemizi mahveden SARAY suçlu CHP Cevap Yaz 20 13 Yayından Kaldır
  • Hamit Gündoğdu: Bir yaşam mücadelesinde yaşamını alın teri dökerek kazanç sağlayanlara selam olsun... Bunlar yoksa ortada kutsal olan hiçbir durum söz konusu dahi edilemez. Kısaca bunun için karakterli bir duruş yeterlidir. 1 Mayıs bunu hakedenlerin bayramıdır,kutlu olsun.. Cevap Yaz 13 2 Yayından Kaldır
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı! Hem babasından hem eski mesleğinden örnek verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı! Hem babasından hem eski mesleğinden örnek verdi

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, babasının ve kendisinin önceki mesleğini örnek göstererek 1 Mayıs'ı kutladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, babasının ve kendisinin önceki mesleğini örnek göstererek 1 Mayıs'ı kutladı - Son Dakika
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