Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başörtüsü konusunu her alanda ülke gündeminden çıkardık (2)

'BAŞÖRTÜSÜ DİYE BİR MESELE KALMAMIŞTIR'

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini sürdürerek, "İstismar siyaseti yaparak milletin karşısına çıkma. Bu zatın artık yaşanmayan bir sorunla ilgili bir gece yarısı ortaya çıkıp kanuni düzenleme teklif etmesinin gerisindeki riyakarlığı görüyoruz da başka ne hesap var; onu da değerlendirmemiz lazım. Bugün Türkiye'nin gündeminde başörtüsü diye bir mesele, verdiğimiz mücadele ve yaptığımız düzenlemeler sayesinde artık kalmamıştır. Geçmişte bu ülkede başörtüsü diye utanç verici bir mesele yaşandıysa bunun tek müsebbibi Kılıçdaroğlu'nun temsil ettiği CHP zihniyetidir, CHP faşizmidir. Bu ülkede baş rtüsünü örten niye örtüyor? Rabbimin emri olduğu için örtüyor. Bu seni niye rahatsız ediyor? Nasıl başı açık bir hanım kardeşimizin bu şekilde hayatın her alanında var olabilmesi için herhangi bir yasa ya da anaysa düzenlemesi gerekmiyorsa aynı durum başörtülü kardeşlerimiz için de geçerlidir. Hani herkesin her ağzını açtığında söze başladığı 'temel hak ve özgürlükler' diye bir kalıp var ya başörtüsü hakkı da işte bu kalıbın doğal bir parçasıdır" dedi.

'BAY KEMAL, SENİN GİDECEK YERİN VAR MI?'Erdoğan, her alanda vatandaşın hayatına dokunacak yeni icraatları devreye aldıklarını belirterek, "İnşallah 2023'te hem hizmete açacağımız büyük projelerimizle hem milletimizin takdirine sunacağımız vizyonun oluşturacağı atmosferle hep birlikte farklı bir yere geleceğiz. Geçenlerde Ankara Etlik Şehir Hastanesi 'nin de açılışını yaptık. O da aynen Bilkent Şehir Hastanesi ile aynı büyüklükte 4 bin 6 oda, yatak kapasitesine sahip. ve böylece Ankara, 2 dev şehir hastanesine sahip olmuş oldu. Malum zat bir zamanlar SSK'nın genel müdürlüğünü yaptı. Bunları milletimize anlatın; 'ne yaptı ya bu adam' diye sordurun. ve onun dönemde malum hastane odaları pislikten geçilmiyordu ve hastalarımız kan revan içinde kalıyordu. Hepsi bir tarafa rehine alma dönemi vardı. Hastalar ölüyor ve rehine alınıyorlardı. Nerede ; SSK kurumunun hastanelerinde. Ey Bay Kemal senin gidecek yerin var mı?" diye konuştu.'SANDIK YOLU KENDİLİĞİNDEN AÇILACAKTIR'Erdoğan, bütün umutlarını ekonomideki sıkıntılara ve enflasyona bağlayanların heveslerini kursaklarında bırakacak adımları atmaya devam ettiklerini belirterek, "Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme, her bir insanımızın refah kaybını telafi etme sözümüzü aşama aşama yerine getiriyoruz. Türkiye bir süredir çok ciddi sınamalardan geçmekte midir ? Evet. Bu sınamaların milletimizin hayatına yansıyan olumsuzlukları var mıdır ? Vardır. Ülkemizin önündeki zorlukların ve insanımızın yaşadığı sorunların çözümü mümkün müdür ? Evet mümkündür. Türkiye'de bu çözümü sağlayacak tek yürütme temsilcisi biz, tek siyasi parti AK Parti , tek ittifak Cumhur İttifakı mıdır ? Evet. Milletimize işte bu gerçeği gösterdiğimizde sandık yolu kendiliğinden açılacaktır. Bu iddiamızı Türkiye'nin asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini gidererek ülkemizi bugüne getirmenin verdiği bir özgüvenle ifade ediyoruz" diye konuştu.'ÜLKEMİZDE GÜZEL BİR HAVANIN ESMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ'Erdoğan, bu ayın sonunda Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG 'un banttan çıkış törenine katılacaklarını hatırlatarak, şöyle dedi:

"Hem finans hem sanayi hem hizmetler sektöründe ülkemizde yatırım yapmak isteyen uluslararası yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşı karşıyayız. İnşallah yılbaşından sonra hem tamamlanan yatırımlarla hem makro ekonomideki iyileşmelerle hem çalışanların ücretlerinde yapacağımız artışlarla ülkemizde güzel bir havanın esmesini sağlayacağız. Eskilerin dediği gibi 'Sen doğru ol, eğri belasını bulur'. Nitekim uluslararası kuruluşlar ardı ardına bizim uyguladığımız ekonomi programını teyit eden, sadece faiz yükseltmeyle sorunları çözme üzerine kurulu sistemi eleştiren açıklamalar yapıyor. Dünyanın önde gelen iktisatçıları ile ülkemizdeki vicdan ve izan sahibi ekonomistler de aynı çizgiye gelmeye başladılar. Türkiye'yi diğer pek çok başlık gibi bu konuda da dünyada öncü bir yere getirmiş olmaktan memnuniyet duyuyoruz."