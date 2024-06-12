Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de kabul ettiği Sinan Ateş'in eşine söz vermiş - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de kabul ettiği Sinan Ateş'in eşine söz vermiş

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul etti. Görüşmede Ateş'in çocuklarının yaşadıkları acıyı ifade ettiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocukların anlattıklarından etkilenerek cinayetin takipçisi olacağının ve bu meselenin sonuna kadar gideceğinin sözünü verdiği iddia edildi.

12.06.2024 09:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

30 Aralık 2022 yılında Ankara'da suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeden dikkat çeken bir ayrıntı yer aldı. Erdoğan'ın, Ayşe Ateş'e cinayetin aydınlatılması için söz verdiği öğrenildi.

ERDOĞAN, ATEŞ'İN KIZLARININ ANLATTIKLARINDAN ETKİLENDİ

Yeniçağ'ın aktardığına göre, Sinan Ateş'in 2 kızı, babalarının öldürülmesinin ardından yaşadıkları zorlu süreci ve acıyı Erdoğan ile paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise çocukların anlattıklarına kayıtsız kalmayarak etkilendi. Öte yandan Ayşe Ateş'e Sinan Ateş cinayetinin takipçisi olacağının ve bu meselenin sonuna kadar gideceğinin sözünü verdiği öne sürüldü.

"BENİ VE KIZLARIMI UZUN UZUN DİNLEDİ"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Ayşe Ateş, "Beni ve kızlarımı gerçekten uzun uzun dinledi. Kızlarım da uzun bir konuşma yaptılar, sohbet ettiler kendisiyle. Durumu anlattım, izah ettim, dosya hakkında konuştuk." ifadelerini kullanmıştı.

"GEREKENİN HIZLI ŞEKİLDE YAPILACAĞINI SÖYLEDİ"

Ateş, "Çok memnun bir şekilde yanından ayrıldık, mutlu bir şekilde kızlarım da. Deyim yerindeyse dertleştik aslında, o havada bir görüşme geçti. Kendisi de gerekenin hızlı bir şekilde yapılacağını söyledi." dedi.

GÖRÜŞMEDE ADALET BAKANI DA YER ALDI

Ayşe Ateş, görüşme sonrası sosyal medya hesabından da yazılı bir açıklama yaparak "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, beni ve kızlarımı makamında kabul etti. Büyük bir nezaketle ağırladığı ve yaklaşık 1,5 saat boyunca süren görüşmeye Sayın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Cumhurbaşkanımızın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da eşlik etti. Sayın Cumhurbaşkanımız beni ve kızlarımı tek tek dinledi. Kızlarıma hediye verdi. Şahsına sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe\'de kabul ettiği Sinan Ateş\'in eşine söz vermiş

Sinan Ateş, Ayşe Ateş, Beştepe, Kurban, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de kabul ettiği Sinan Ateş'in eşine söz vermiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Gencay Ozcetin: Ne güzel memleket,her şeyi yaz çiz boz.. 8 11 Yanıtla
  • Yasin YILDIZ: Peki bunun için neden bu kadar beklediniz? Aylardır yalvaran kadını tınlamayıp şimdi neden önem verdiniz? Ne değişti? 13 2 Yanıtla
    Whatisup Up: anketlerdeki oy oranı düşmüştür. 7 1
  • Oooo: Abla fazla umutlanma! Özellikle şu küçük çocuğunun Türkiye'de on binlerce babası var Çocuklara baktıkça içim parçalanıyor 6 1 Yanıtla
  • Ender Yavaş: Güven kalmadı 2 1 Yanıtla
  • Kemal Kara: İnşallah adalet yerini bulur da içimiz biraz da olsa rahatlar. Giden gelmez ama geride kalanlara en azından bu verilmeli. Adamın tek suçu davasına inanmış olmaktı. Ne fetöcülüğünü bıraktılar ne yaşama hakkını. Ne diyelim. Geç de olsa adalet bekliyor herkes. 2 0 Yanıtla

22:26 Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
21:54 Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım
21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
22:42 Anadolu Efes’i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu Anadolu Efes'i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu
21:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı Felipe ile Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı Felipe ile Görüştü
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş’tan ayrılıyor İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş'tan ayrılıyor
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 23:24:25. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de kabul ettiği Sinan Ateş'in eşine söz vermiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement