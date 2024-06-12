Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe\'de kabul ettiği Sinan Ateş\'in eşine söz vermiş

Politika

30 Aralık 2022 yılında Ankara'da suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeden dikkat çeken bir ayrıntı yer aldı. Erdoğan'ın, Ayşe Ateş'e cinayetin aydınlatılması için söz verdiği öğrenildi.

ERDOĞAN, ATEŞ'İN KIZLARININ ANLATTIKLARINDAN ETKİLENDİ

Yeniçağ'ın aktardığına göre, Sinan Ateş'in 2 kızı, babalarının öldürülmesinin ardından yaşadıkları zorlu süreci ve acıyı Erdoğan ile paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise çocukların anlattıklarına kayıtsız kalmayarak etkilendi. Öte yandan Ayşe Ateş'e Sinan Ateş cinayetinin takipçisi olacağının ve bu meselenin sonuna kadar gideceğinin sözünü verdiği öne sürüldü.

"BENİ VE KIZLARIMI UZUN UZUN DİNLEDİ"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Ayşe Ateş, "Beni ve kızlarımı gerçekten uzun uzun dinledi. Kızlarım da uzun bir konuşma yaptılar, sohbet ettiler kendisiyle. Durumu anlattım, izah ettim, dosya hakkında konuştuk." ifadelerini kullanmıştı.

"GEREKENİN HIZLI ŞEKİLDE YAPILACAĞINI SÖYLEDİ"

Ateş, "Çok memnun bir şekilde yanından ayrıldık, mutlu bir şekilde kızlarım da. Deyim yerindeyse dertleştik aslında, o havada bir görüşme geçti. Kendisi de gerekenin hızlı bir şekilde yapılacağını söyledi." dedi.

GÖRÜŞMEDE ADALET BAKANI DA YER ALDI

Ayşe Ateş, görüşme sonrası sosyal medya hesabından da yazılı bir açıklama yaparak "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, beni ve kızlarımı makamında kabul etti. Büyük bir nezaketle ağırladığı ve yaklaşık 1,5 saat boyunca süren görüşmeye Sayın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Cumhurbaşkanımızın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da eşlik etti. Sayın Cumhurbaşkanımız beni ve kızlarımı tek tek dinledi. Kızlarıma hediye verdi. Şahsına sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.