Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz kadının güçlendirilmesini ailenin zayıflaması ve zayıflatılması olarak asla görmüyoruz" (4) - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz kadının güçlendirilmesini ailenin zayıflaması ve zayıflatılması olarak asla görmüyoruz" (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz kadının güçlendirilmesini ailenin zayıflaması ve zayıflatılması olarak asla görmüyoruz" (4)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz kadının güçlendirilmesini ailenin zayıflaması ve zayıflatılması olarak asla görmüyoruz" dedi.

12.03.2025 14:07  Güncelleme: 14:34
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz kadının güçlendirilmesini ailenin zayıflaması ve zayıflatılması olarak asla görmüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Bireyi nitelikli ama küçültülmüş, özgür ama yalnızlaştırılmış insan haline getirme çabalarının küresel bir kuşatma halini aldığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz asırda Batı popülizminin önceliği ailenin dağıtılması ve toplumdaki bireyselleşmiş kişi sayısının arttırılmasıydı. Şimdi bunun bedelini en ağır şekilde yine kendileri ödüyorlar. Hatalı politikalar sebebiyle sürüklendikleri darboğazdan çıkamıyorlar. Büyük kongre için hazırladığımız metnimizde de önemle vurgulamıştık. Yuva kavramının evdeki oda sayısıyla ilişkili hale getirilmesi doğru değildir. Yuva demek şu kadar metrekare ev demek değildir. Yuva demek içinde birlikte güzel vakit geçirilen, hatıralar biriktirilen, çatısı altında huzur bulunan, hayata ve insanlığa dair temel eğitim ve öğretimlerin görüldüğü mekan demektir. Çocuklar okula ailede kazandıkları bu güçlü temeli harflerle, rakamlarla, becerilerle süslemek üzere giderler. Dolayısıyla okul ailenin yerine geçen değil, bilakis ailede verilen eğitimin, ahlakın, değerlerin tamamlayıcısı olan bir kurumdur. Öyle olmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizde doğurganlık oranı ve nüfus artış hızı asimetrik bir şekilde maalesef düşüyor"

Aile kurumunun bugün çok boyutlu bir muhasara altında olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nüfus ve demografide yaşanan değişimler, cinsiyetsizleştirme gibi sapkın ideolojilerin dayatılması, geniş ailelerin azalması, çekirdek ailelerdeki çocuk sayısının düşmesi, evlilik yaşı her yıl yükselirken boşanma oranlarının artması, buna bağlı olarak tek ebeveynli ailelerin sayısının çoğalması gibi sorunlar aile kurumunu güneşin karı erittiği gibi örseliyor, zayıflatıyor, yıpratıyor. Türkiye olarak güçlü kültürümüze ve aile değerlerimize rağmen üzülerek ifade etmeliyim ki biz de bu tehditlerin hedefindeyiz. Hatta en çok zararı görenler arasındayız. Aile Yılı programımızda paylaştığım bazı rakamları önemine binaen tekrar hatırlatmak isterim. Ülkemizde doğurganlık oranı ve nüfus artış hızı asimetrik bir şekilde maalesef düşüyor. Mesela 2001 yılında 2,38 olan doğurganlık hızımız bugün 1,51'e geriledi. Yıllık nüfus artış hızımız ise benzer şekilde 1001,1'e düştü. Çocuk ve genç nüfusumuz azalırken, yaşlı nüfusumuz tarihimizde ilk defa yüzde 10'un üzerine çıktı. Ortalama yaşımız 34 sınırına dayandı. Henüz Avrupa ve diğer gelişmiş ülkeler kadar olmasa da maalesef nüfus bakımından giderek yaşlanıyoruz. Bir diğer endişe verici tablo evlenme yaşındadır. Ülkemizde ilk evlenme yaşı kadınlarda 26'ya, erkeklerde 28'e çıktı. İlk anne olma yaşı geçmişte görülmemiş biçimde 29'u ne yazık ki aştı. Kardeşlerim bu rakamlar şu anlama geliyor; şayet millet olarak gereken tedbirleri süratle almazsak yarınlarımız ciddi tehlike içindedir" şeklinde konuştu.

"Muhalefet yönettikleri belediyeler ve yandaş sendikalar aracılığıyla LGBT sapkınlığının sponsorluğunu yapıyor"

Bahse konu meselenin sadece AK Parti veya Cumhur İttifakı ile sınırlı olmadığını, gelecek iktidarların da bu sorunla karşılaşacağına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu mesele sadece hükümetin, bizim iktidarlarımızın meselesi de değildir. Muhalefetiyle, basınıyla, iş dünyasıyla, sivil toplumuyla bu mesele tüm milletimizin meselesidir. Aileyi korumak, ailevi değerleri yaşatmak hepimiz için milli bir görevdir. Aile ve nüfus Türkiye için varoluşsal bir soruna dönmüşken, muhalefetin özellikle de CHP'nin politikalarındaki çarpıklık sorun itibarıyla daha da büyüyor. Öyle bir gaflet ve dalalet haliyle karşı karşıyayız ki Avrupa ve Amerika'da artık kreşlere, anaokullarına kadar bulaşmış LGBT musibetine karşı önlemler alınıyor. Bizdeki muhalefet ise yönettikleri belediyeler ve yandaş sendikalar aracılığıyla LGBT sapkınlığının sponsorluğunu yapıyor. Dikkat edin. Sapkın akımları önce partilerine, daha sonra yönettikleri belediyelere soktular. İnsan fıtratına aykırı cinsiyetsizleştirme akımlarına destek vererek aile kurumuna ihanet ettiler. Öyle ki LGBT belasının sebep olduğu toplumsal felaketle boğuşan ülkelerden yükselen feryatları bile görmüyorlar, duymuyorlar. Sahte bir özgürlük kavramının arkasında siper alarak milli bünyemize zaman ayarlı bir bomba yerleştiriyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Amerika'da son gelişmelere baktığımız zaman 'sadece erkek ve kadından oluşuyor.' Kim diyor bunu? Trump. Parti teşkilatlarında ve belediyelerinde hırsızlığı, yolsuzluğu, arsızlığı olduğu kadar cinsel tacizi de adeta kurumsallaştıran bir yapıdan başka ne beklenebilir? Onun da takdirini milletimize bırakıyoruz" açıklamasında bulundu.

"Biz kadının güçlendirilmesini ailenin zayıflaması ve zayıflatılması olarak asla görmüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz sapkın akımların milli bünyemizi işgal, ifal ve istila etmesine karşı aile kurumunu güçlendirmeye yönelik kararlı adımlar atacağız. Her vesileyle bu konudaki hassas tavrımızı açıkça ortaya koyuyoruz. Bu doğrultuda Aile Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösterecek iki önemli kurumu Aile Enstitüsü ve Nüfus Politikaları Kurulunu ihdas ettik. Yeni evlenecek gençlerimize Aile ve Gençlik Fonu dahilinde verdiğimiz faizsiz kredi desteğini 81 ilimizin tamamında uygulamaya geçirdik. Doğum yardımı tutarlarında ciddi oranlarda artışa gittik. Bunların haricinde aile müessesesini güçlendirecek, gençlerimizin yuva kurmasını kolaylaştıracak, aileye yönelik tehdit ve tehlikeleri bertaraf edecek yeni projeleri, düzenlemeleri ve uygulamaları hayata geçireceğiz. Son olarak burada şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Biz kadının güçlendirilmesini ailenin zayıflaması ve zayıflatılması olarak asla görmüyoruz. Meseleye kadın ile erkek arasındaki çatıştırıcı, ayrımcı söylemlerin aksine kadının azim ve kararlılığının aileyi desteklediği perspektifinden bakıyoruz. Böyle olduğu için de hiçbir zaman kadın üzerinden siyasete tevessül etmedik. Kadınlarla birlikte kadınlar için hep birlikte ülkemiz ve milletimiz için siyaset yapmayı tercih ettik. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde yola devam edeceğiz. Kadın ve aile düşmanı olduğunu her fırsatta gösteren CHP'ye, CHP'nin kadına had bildiren küstah zihniyetine, kadınları sadece vitrin süsü olarak gören çarpık bakış açısına rağmen Allah'ın izniyle bunu hep birlikte biz başaracağız." - ANKARA

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz kadının güçlendirilmesini ailenin zayıflaması ve zayıflatılması olarak asla görmüyoruz' (4) - Son Dakika

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