Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Türkiye ve Brezilya ikili ilişkileri ile küresel ve bölgesel konuları ele aldı. Erdoğan, Brezilya'nın İsrail'in Filistin topraklarında uyguladığı vahşet karşısında izlediği tutumu takdir ettiğini belirtti. Ayrıca, Ukrayna-Rusya savaşını da yakından takip ettiğini ve adil bir barışın tesisine dair çalışmaları teşvik ettiğini ifade etti.

09.05.2024 16:02
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ve Brezilya ikili ilişkileri ile küresel ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya'nın İsrail'in Filistin topraklarında uyguladığı vahşet karşısında izlediği tutumun takdire şayan olduğunu, kalıcı ateşkesin tesisi ile bölgeye insani yardımların ulaştırılması konusunda çabaların artırılması gerektiğini belirtti. Hamas'ın ateşkesi kabul etmesine rağmen İsrail'in saldırılarını ve katliamlarını artırarak sürdürdüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu noktada Filistin Devleti'nin tanınması ile ilgili girişimlerin desteklenmesinin önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna- Rusya arasında devam eden savaşı da yakından takip ettiğini, taraflara müzakereye dönerek hak ve hukuk temelinde adil bir barışın tesisine dair çalışmayı telkin ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede da Silva'ya Brezilya'daki şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel ve toprak kaymalarında meydana gelen can kayıplarından dolayı üzüntüsünü ve taziye dileklerini ileterek, Türkiye'nin Brezilya halkının yanında olduğunu ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü - Son Dakika

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