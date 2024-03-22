Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çankırı'ya Son 21 Yılda 55 Milyar Lira Yatırım Yaptık - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çankırı'ya Son 21 Yılda 55 Milyar Lira Yatırım Yaptık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çankırı\'ya Son 21 Yılda 55 Milyar Lira Yatırım Yaptık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankırı'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, son 21 yılda Çankırı'ya 55 milyar lira yatırım yapıldığını açıkladı. Konuşmasında eğitim, sağlık, ulaşım, tarım ve sanayi alanlarındaki yatırımları da vurgulayan Erdoğan, Çankırı'ya 5 organize sanayi bölgesi, 1 araştırma-geliştirme merkezi ve 1 teknopark kurulduğunu belirtti.

22.03.2024 18:31  Güncelleme: 18:36
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankırı'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, "Çankırı'ya son 21 yılda güncel rakamlarla 55 milyar lira yatırım yaptık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankırı'da düzenlenen mitingde konuştu. Çankırı il merkezindeki Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilen miting alanını binlerce vatandaşa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının son bölümünde Çankırı'ya son 21 yılda yapılan yatırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Çankırı'ya son 21 yılda güncel rakamlarla 55 milyar lira yatırım yaptıklarını belirten Erdoğan, "Eğitimde 770 adet yeni derslik kazandırdık. Çankırı Karatekin Üniversitesi'ni kurduk. Gençlik ve sporda 5 bin 633 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. Toplam 32 spor tesisi inşa ettik. Çankırılı ihtiyaç sahiplerine toplam 1 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta şehrimize toplamda 480 yataklı 10 hastane dahil, 26 sağlık tesisi kazandırdık. Toplam 400 yataklı Çankırı Merkez Devlet Hastanemizin inşasına devam ediyoruz. Çankırı'da, ihale, proje ve arsa tedarik olan 4 sağlık tesisimiz daha var. TOKİ vasıtasıyla 4 bin 632 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Bin 584 konutun yapımı sürüyor. Şimdi yeni bir adım atıyoruz. İnşallah TOKİ ile millet bahçeleri, konutlar yapıyoruz. Belediye başkanımızla da fabrikaları yapacağız. İktidara geldiğimizde il sınırları içerisinde atık su arıtma tesisi yoktu. Bugün 9 adet tesisle Çankırı'ya hizmet veriyoruz. Çankırı'da 8 millet bahçesi projemiz var. Orta ve Eldivan millet bahçelerinin yapımına devam ediyoruz. Merkez'de Karatekin, Kızılırmak, Şabanözü'nde Yeni Mahalle, Yaylakent'te Cumhuriyet, Çerkeş'te dere ve Ilgaz'da Gölpark millet bahçelerimizin projelendirme çalışmalarına devam ediyoruz. Ulaştırmada 18 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu toplam 246 kilometreye çıkardık. Çankırı çevre yolunun da dahil olduğu Çankırı-Ankara Hududu Yolu, Ankara Hududu-Şabanözü Yolu, Orta-Şabanözü yolu, Kurşunlu-Korgun yolunun yapımına devam ediyoruz. Kastamonu-Çankırı yolundaki çalışmalarımız devam ediyor. 2 adet tek köprü, 1 adet çift köprü, 3 adet köprülü kavşak ve 15 Temmuz İstiklal Tünelini tamamladık" dedi.

"Çiftçilerimize, 2,2 milyar zirai gelir artışı sağladık"

Çankırı'ya 5 organize sanayi bölgesi, 1 araştırma, geliştirme merkezi, 1 Teknopark kurduk"

Tarım ve sanayi alanında yapılan yatırımlarla ilgili bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "12 baraj, 7 içme suyu tesisi, 19 sulama tesisi, 4 gölet, 38 taşkın koruma yer altı depolama tesisi ve 2 hidroelektrik tesisi inşa ettik. Çankırı'nın içme suyu meselesini biz çözdük. Yapraklı Sarıkaya Göleti'nin ihalesini Aralık 2023'te yaptık, inşa çalışmalarına yakında başlıyoruz. Son 21 yılda inşa ettiğimiz projelerle 293 bin dekar araziyi sulamaya açarak çiftçilerimize, 2,2 milyar zirai gelir artışı sağladık. Toplam 1 milyar 250 milyon tutarı olan Kızlaryolu Barajı gövde inşaatı bitti, yeniden yerleşim süreci devam ediyor. İnşallah bu süreci hızla sonlandırıp 3 ilimizi, 143 bin dekar toprağımızı suyla kavuşturacağız. 7 bin 280 hektar alanı suya kavuşturacak olan Koyunbaba Barajı sulamasının yapımına devam ediyoruz. Çankırılı çiftçilerimize 18 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği ve yatırım yaptık. İstihdamı desteklemek için Çankırılı işverenlerimize 1,2 milyar lirayı aşan prim teşviki verdik. Şabanözü, Çerkeş, Yakınkent, Kurşunlu, Çavundur, Orta'ya organize sanayi bölgesi kurduk. Çankırı'ya 5 organize sanayi bölgesi, 1 araştırma, geliştirme merkezi, 1 teknopark kurduk" diye konuştu.

Çankırı'nın dört bir yanını doğalgazla buluşturduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enerjide Çankırı'da Atkaracalar, Çardaklı, Çerkeş, Dodurga, Eldivan, Ilgaz, Kızılırmak, Korgun, Kurşunlu, Orta, Saçak, Şabanözü ve Yaylakent'e doğalgaz arzını sağladık. Yaparsa AK Parti yapar" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Filiz ve ilçe belediye başkan adaylarını takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çankırı'ya Son 21 Yılda 55 Milyar Lira Yatırım Yaptık - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çankırı'ya Son 21 Yılda 55 Milyar Lira Yatırım Yaptık - Son Dakika
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