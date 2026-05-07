Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun\'u resmi törenle karşıladı (3)

NİŞAN TEVCİH TÖRENİ DÜZENLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun törenlerin ardından 'Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un Onuruna Verilecek Resmi Akşam Yemeği ve Nişan Tevcih Töreni'ne katıldı. Burada, Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a Devlet Nişanı tevcih etti. Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Athır Nişanı tevdi etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Cezayir arasında 5 asra varan kardeşlik ve dostluk bağlarının gün geçtikçe daha da arttığına memnuniyetle şahitlik ettiklerini kaydederek, "İkili ilişkilerimiz kıymetli kardeşim Tebbun'un samimi destekleriyle Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmış durumdadır. 2023 yılında Cezayir'i ziyaretim sırasında stratejik seviyeye yükseltmeyi kararlaştırdığımız Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi mekanizmasının ilk toplantısını bugün başarıyla tamamladık. Toplantı vesilesiyle iş birliğimizi güçlendirecek çeşitli belgelere imza attık. Aziz kardeşimin 'Yeni Cezayir' vizyonunu şahsen büyük bir ilgiyle takip ediyorum. Cezayir'in Sayın Tebbun'un dirayetli liderliği altında bölgesinde bir yıldız gibi parladığını görüyor, bundan da büyük bir memnuniyet duyuyorum" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A 'ATHIR NİŞANI' TEVDİ EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlişkilerimizin bugünkü mükemmel seviyesine ulaşmasının önünü açan müstesna liderliğinizle aramızdaki dostluk ve kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesine yönelik samimi ve kararlı bir irade sergilediniz. Ülkelerimiz ve halklarımızın ortak menfaatleriyle ilişkilerimize olan kıymetli katkılarınız nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek nişanı olan Devlet Nişanımızı size tevcih etmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Devlet Nişanımızı ülkelerimiz arasındaki sarsılmaz kardeşliğin güçlü bir nişanesi olarak göreceğinize ve taşıyacağınıza eminim. Athır Nişanı'nın tarafıma tevdi edilmesinden duyduğum memnuniyeti huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. Şahsıma gösterilen teveccüh için şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ise kendisine Devlet Nişanı'nın tevcih edilmesinin büyük bir onur olduğunu dile getirdi.

Aybala MELEK/ ANKARA,