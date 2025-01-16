Politika

Akaryakıtta tabela yine değişti! Gece yarısı gelen zam pompaya yansıdı

Kardeşler arasındaki gerilim üyelere sıçradı, tümü karakolluk oldu

TFF ile anlaşma tamam: Yeni yayıncı ilk maçı şifresiz verecek

4 gün önce gözaltına alınan Rıza Akpolat\'la ilgili sıcak gelişme

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"Çocuk istemiyorum" dedi! Sebebi ise bir hayli enteresan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çoğu kadın ve çocuk 50 binden fazla şehit vermelerine rağmen Gazze teslim olmamış, teslim alınamamış, Gazzeliler zalime boyun eğmemiştir"

"1992 yılından bu güne kayda değer sayıda Moğol öğrencinin Türkiye burslarından faydalanmasını sağladık"

"BM başta olmak üzere uluslararası kuruluşlardaki dayanışmamızı güçlendirme konusunda mutabık kaldık"

"Katar ve Mısır olmak üzere arabuluculuk yapan ülkelere teşekkür ediyoruz"

"" İsrail'in mutabakata rağmen saldırılarını bugün de sürdürmesi endişelerimizi artırmaktadır"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa görüşmesinin ardından iki ülke arasında 11 anlaşmaya imza atıldı.