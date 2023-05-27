Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan ve Davutoğlu'na sert sözler: Gramajlarını biliyordum

Yarın gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan A Haber ve ATV ortak yayınında eski yol arkadaşları, şimdiki muhalefet liderleri Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na da yüklendi.

"GRAMAJLARINI BİLİYORDUM"

Sert sözlerle konuşmasına başlayan Erdoğan, "Bu söylenen kişilere başbakanlıksa başbakanlık verdik. Bakanlıksa bakanlık... Ama insanoğlu doymuyor. Başbakanlık görevini verdiğimiz zat ayrılığında bir veda konuşması yapmıştı. Pazara kadar değil mezara kadar beraberiz demişti. Diğeri bana istifasını getirirken yanımdaki arkadaşların kifayetsiz olduğundan bahsetmişti. Senin yanındakiler ne kadar kifayetli diye sorduğumda bana cevap verememişti. Ben onların gramajını biliyordum." dedi.

"HEPSİNİ TOPLASAN 1 YAPMAZ"

Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti: "Kılıçdaroğlu'nun koltuğu kapmak için ihtiyacı var. Hepsini toplasan 1 yapmıyor. Kılıçdaroğlu'nun derdi ne yapıp ne edip Cumhurbaşkanlığı koltuğunu kapmak. Birinci turdaki durumu gördük. İYİ Parti, öbür tarafta HDP. Ağırlıklı olan bu iki parti. Diğerleri 1 puanı bile toplayamıyor. Kılıçdaroğlu o kadar hesap uzmanı ki bunlara 40 vekillik verdi. Karşımızda olan koalisyon tek başına değil. Bir de bunların dışarıda hamileri var.

"ONLARIN BİRÇOĞUNA İHTİYACIMIZ YOK"

Biz bağımsız güçlü Türkiye'yi kurmaya çalışırken onlar bölünmüş Türkiye istiyorlar. Biz pazar günü seçimi aldığımızda onların hesapları tutmayacak. Bunlar paramparça olacaklar, duman olacaklar. Bunların bir kısmı veya tamamı emekliye ayrılacak. Bunların uluslararası platformdaki ağırlığı ne? Kilosu ne? Buna baktığımızda bunu göremezsin. Zatımı dünyadaki liderler yoğun bir şekilde arıyorlar 'ben önce geleyim, törene geleyim' diye. Onlar da tüm kamuoyu araştırmalarını takip ediyorlar. Biz de pazar gününü görelim, sizi ararız diyoruz. Bu konuda bazı şeyleri hemen konuşursak yanlış olur. Partiden ayrılıp bize katılmak isteyenlere kapımızı kapatmadık. Ama sabıkası olanları ayrı. Bu tabanımızı da üzer. Sabırlı olmakta fayda var. Onların birçoğuna da ihtiyacımız yok."