Denizli haberleri | Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne 'Büyükşehir'le Geziyorum' ödülü

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın düzenlediği 'Yerel Yönetimler ve Gençlik Projeleri' yarışmasında 'Büyükşehir'le Geziyorum' projesi ile ödül aldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan 'Genç Belediye' ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın düzenlediği 'Tam Bana Göre Gençlik Festivali'nde, 'Büyükşehir'le Geziyorum' projesiyle 'Genç Belediye' ödülünü almaya hak kazandı. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın, Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde 'Gençlik ve Yerel Yönetimler' temalı düzenlediği Tam Bana Göre Gençlik Festivali başladı. Festivalin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Yerel Yönetimler ve Gençlik Projeleri' konulu yarışmanın ödüllerini verdi. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 'Büyükşehir'le Geziyorum' projesi ile 'Genç Belediye' ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.