Gazeteci Sedef Kabaş, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun konuk olduğu programda kullandığı ifadeler nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan tutuklanmıştı. Kabaş'ın ardından Özkoç ve Erdoğdu hakkında daCumhurbaşkanı'nın avukatı Doç. Dr. Hüseyin Aydın tarafındansavcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
Suç duyurusu dilekçesinde; TELE 1 adlı televizyon kanalında 14 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşen programda Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu tarafından sarf edilen sözlerin, kişilik haklarını ihlal eder nitelikte iftira ve hakaret boyutuna vardığı, ifade özgürlüğünün sınırlarının aşıldığına dikkat çekildi.
Dilekçede; Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma açılarak kamu davası açılması talep ediliyor.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusu - Son Dakika