Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dodurga beldesinde alınan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama: Seçimleri açık ara farkla kazandık

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8 yıl sonra belde olan Dodurga tercihini yaptı! Birinci çıkan parti diğerlerine fark attı

Dodurga gerçekleştirilen seçimi AK Parti'nin açık ara farkla kazanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak tebrik mesajı yayımladı.

"BELDEMİZE HAYIRLI OLSUN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yapılan seçimleri açık ara farkla, %87,02 ile kazanan AK Partimizi ve Cumhur İttifakı'mızı tebrik ediyor, sonuçların beldemize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm Dodurga halkına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

8 ADAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇİN YARIŞTI

Seçimde belediye başkanlığı için AK Parti'den Hasan Hüseyin Kaşıkçı, Demokratik Sol Parti'den Namık Kaya, Demokrasi ve Atılım Partisi'nden Şerafettin Kaplan, Yeniden Refah Partisi'nden Hakan Kuşcu, Memleket Partisi'nden Osman Dede, Saadet Partisi'nden İbrahim Çolak, Adalet Partisi'nden Emine Yayla ve Türkiye Değişim Partisi'nden Kamil Erdoğdu yarıştı.

Seçimden çıkan ilk sonuçlar şöyle:

AK Parti: 955 oy (Yüzde 87.02)

Yeniden Refah Partisi: 47 oy (Yüzde 4.2)

Adalet Partisi: 23 oy (Yüzde 2.1)

Deva Partisi: 23 oy (Yüzde 2.1)

Memleket Partisi: 21 oy (Yüzde 1.9)

Saadet Partisi: 17 oy (Yüzde 1.6)

Türkiye Değişim Partisi: 14 oy (Yüzde 1.3)

2014'TE KÖYE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜ

Dodurga beldesi, ilgili kanun gereği nüfusu 2 binin altına düşünce 2014'te köye dönüştürülmüş, Dodurga Belediyesi'nce açılan davada belde statüsünün korumasına yönelik karar verilmişti.