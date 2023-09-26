Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Kabine Toplantısı sonrası gençlere ücretsiz internet ve Genç Kart müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunarak gençlere internet ve Genç Kart müjdesi verdi.
Gençlere seslenen Erdoğan, "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimizin bir hatla sınırlı olmak üzere mobil hatlarına 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatöründen biri üzerinden kullanabilecekler." dedi.
"18 yaşına giren tüm gençlerimize Genç Kart vereceğiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu karta sahip tüm gençlerimiz müze, tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabilecek." ifadelerini kullandı.
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