Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası gençlere ücretsiz internet ve Genç Kart müjdesi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası gençlere ücretsiz internet ve Genç Kart müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Kabine Toplantısı sonrası gençlere ücretsiz internet ve Genç Kart müjdesi
Son Güncelleme: 26.09.2023 19:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yaparak gençlere internet müjdesi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında ''Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimizin bir hatla sınırlı olmak üzere mobil hatlarına 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz.'' ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, 18 yaşına giren tüm gençlere Genç Kart vereceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunarak gençlere internet ve Genç Kart müjdesi verdi.

"12 AY BOYUNCA AYLIK ÜCRETSİZ 10 GB KOTA TANIMLIYORUZ"

Gençlere seslenen Erdoğan, "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimizin bir hatla sınırlı olmak üzere mobil hatlarına 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatöründen biri üzerinden kullanabilecekler." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere ücretsiz internet ve Genç Kart müjdesi

GENÇ KART UYGULAMASI MÜJDESİ

"18 yaşına giren tüm gençlerimize Genç Kart vereceğiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu karta sahip tüm gençlerimiz müze, tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabilecek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere ücretsiz internet ve Genç Kart müjdesi
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası gençlere ücretsiz internet ve Genç Kart müjdesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası gençlere ücretsiz internet ve Genç Kart müjdesi - Son Dakika
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