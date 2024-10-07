Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan İsrail\'e sert tepki: \'Hitler nasıl durdurulduysa Netanyahu da durdurulacak\'

Politika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail 1 yıldır uyguladığı, halen de devam etmekte olduğu bu soykırımın bedelini er ya da geç ödeyecektir. Hitler nasıl insanlığın ortak ittifakıyla durdurulduysa Netanyahu ve cinayet şebekesi de aynı şekilde durdurulacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılarının 1'inci yılı nedeniyle sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, "Bugün 7 Ekim, tam 365 gün önce hayatta olan, çoğu çocuk ve kadın 50 bin kardeşimiz vahşice katledildi. Gazze'deki hastaneler, farklı inançlara ait ibadethaneler, okullar artık ayakta değil. Pek çok gazeteci, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, barış elçisi artık aramızda değil. Gazze'de, Filistin'de, bugünlerde Lübnan'da ölen sadece kadınlar, çocuklar, bebekler, masum siviller değil; aynı zamanda insanlıktır, insanlığa hizmet etmesi beklenen kurumlardır, uluslararası sistemdir. Tam 1 yıldır dünyanın gözü önünde, canlı yayında katledilen aslında tüm insanlıktır, insanlığın geleceğe dair tüm umutlarıdır. Katil İsrail hükümetinin 7 Ekim'den bu yana katlettiği on binlerce insanı bugün hüzünle yad ediyor; eşlerini, çocuklarını, ailelerini kaybeden yüreği yaralı Gazzeli, Filistinli, Lübnanlı kardeşlerime en kalbi taziyelerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

İsrail'in uzun yıllardır süren soykırım, işgal ve istila politikasının artık son bulması gerektiğine işaret eden Erdoğan, "Unutulmamalıdır ki İsrail 1 yıldır uyguladığı, halen de devam etmekte olduğu bu soykırımın bedelini er ya da geç ödeyecektir. Hitler nasıl insanlığın ortak ittifakıyla durdurulduysa Netanyahu ve cinayet şebekesi de aynı şekilde durdurulacaktır. Gazze soykırımının hesabının sorulmadığı bir dünya huzura kavuşamayacaktır. Türkiye olarak bedeli her ne olursa olsun İsrail hükümetinin karşısında durmaya, dünyayı da bu onurlu duruşa çağırmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.