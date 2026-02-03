Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Riyad'da kritik temas! - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Riyad'da kritik temas!

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Riyad\'da kritik temas!
03.02.2026 20:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Riyad\'da kritik temas!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti için bulunduğu Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Erdoğan görüşmede Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri yenilenebilir enerji ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda atılacak yeni adımlarla daha ileri bir seviyeye taşımakta kararlı olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Riyad'da kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip, bir dizi temasta bulundu. Erdoğan, Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

İKİ İLİŞKİLER GÜNDEME ALINDI

Görüşmede Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, enerji, savunma sanayii, yatırımlar, ticaret ve teknoloji alanında iş birliği, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri yenilenebilir enerji ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda atılacak yeni adımlarla daha ileri bir seviyeye taşımakta kararlı olduklarını ifade etti.

"TÜRKİYE GAZZE'NİN YENİDEN İMARI İÇİN GAYRET GÖSTERMEYE DEVAM EDİYOR"

Cumhurbaşkanımız görüşmede, Türkiye'nin Filistin'de kalıcı barışın sağlanması ve Gazze'nin yeniden imarı için gayret göstermeye devam ettiğini, insani krizin bir an önce son bulması için çabaların artırılması gerektiğini belirtti.

SURİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının sadece Türkiye için değil, bütün bölge için de faydalı olacağını, Türkiye'nin Suriye'nin istikrarına yönelik desteklerinin birçok alanda süreceğini, Suriye'nin yeniden imarı için Suudi Arabistan'la iş birliği içinde çalışacaklarını ifade etti.

Görüşmede ayrıca Yemen'deki son durum ve Doğu Afrika'daki gelişmeler de ayrıntılı olarak ele alınırken, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında dört anlaşma imzalandı ve ortak açıklama yayımlandı.

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.