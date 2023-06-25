Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO'ya İsveç resti: Mevzuat değişikliklerinin bir anlamı yok - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO'ya İsveç resti: Mevzuat değişikliklerinin bir anlamı yok

25.06.2023 18:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Görüşmede, Rusya'daki gelişmeler ve İsveç'in NATO üyelik süreci ele alındı. Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine karşı yapıcı tutumunun devam ettiği ancak PKK-PYD-YPG yanlıları bu ülkede serbestçe eylem düzenledikçe yapılan mevzuat değişikliklerinin bir anlamı olmadığı ifade edildi.

Rusya'daki isyanın sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya konusu dışında İsveç'in NATO'ya üyelik süreci de gündeme geldi. Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine karşı yapıcı tutumunun devam ettiği, ancak PKK/PYD/ YPG yanlıları bu ülkede serbestçe eylem düzenledikçe, yapılan mevzuat değişikliklerinin bir anlamının olmadığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı.

RUSYA VE UKRAYNA'DAKİ GELİŞMELER ELE ALINDI

Rusya'daki gerilimin sona ermesinin, Ukrayna sahasında geri dönülmez insani felaketlerin önünü aldığı belirtilen görüşmede, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e, Rusya'daki gelişmelerin, Ukrayna'da adil barış yolunda yeni bir kilometre taşı olması temennisi iletildi.

NATO'YA İSVEÇ RESTİ

İsveç'in NATO üyeliğinin de ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine karşı yapıcı tutumunun devam ettiği, ancak PKK/PYD/YPG yanlıları bu ülkede serbestçe eylem düzenledikçe, yapılan mevzuat değişikliklerinin bir anlamının olmadığı ifade edildi.

F-16 MESELESİ

Görüşmede, F-35 bağlamında yaşanan haksızlıkların, Türkiye'nin F-16 talebinde İsveç'in üyeliğiyle bağlı kılınması çabalarının, Türkiye'ye değil, esasen NATO'ya ve NATO'nun güvenliğine zarar verdiği vurgulandı.

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO'ya İsveç resti: Mevzuat değişikliklerinin bir anlamı yok - Son Dakika


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