Erdoğan, keman çalan öğrenciyle sohbet edip Çanakkale türküsünü söyledi - Son Dakika
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Politika

Erdoğan, keman çalan öğrenciyle sohbet edip Çanakkale türküsünü söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de keman çalan bir öğrenciyle sohbet etti. Erdoğan, öğrencinin kemanı ile seslendirdiği Çanakkale türküsünü söyledi.

22.02.2024 23:12
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de, keman çalan öğrenciyle sohbet edip Çanakkale türküsünü söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Denizli'de keman çalan bir öğrenciyle sohbet ettiği anın görüntülerini paylaştı.

ERDOĞAN ÇANAKKALE TÜRKÜSÜNÜ SÖYLEDİ

Erdoğan, Denizli programı esnasında, Cumhurbaşkanlığı otobüsünde, keman çalan konservatuar öğrencisiyle sohbet etti, öğrenciden eğitim ve aile durumuna ilişkin bilgi aldı. Öğrencinin kemanı ile seslendirdiği Çanakkale türküsünü söyleyen Erdoğan, öğrenciye kemanın yanında ut çalmayı öğrenmesi tavsiyesinde bulundu.

Erdoğan, keman çalan öğrenciyle sohbet edip Çanakkale türküsünü söyledi
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Müzik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan, keman çalan öğrenciyle sohbet edip Çanakkale türküsünü söyledi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • ERŞAN KUNERİ: ulu önder MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ü hepte seçime yakın hatırlarsın be adam ne hikmetse...yemezler be gülüm 8 3 Yanıtla
  • Necati Kaya: Çanakkaledeki savaşı kazanan gorünmeyen aksakallı dedelerden bahsetmemiş. Bu dedeler gazzede yok. Sanirım cihad uğruna şehit oldular. Gazze yetim kaldı,gazze öksüz kaldı. 3 1 Yanıtla

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