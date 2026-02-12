Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net ekonomi mesajı! "Önemli adımlar attık" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net ekonomi mesajı! "Önemli adımlar attık"

Haberin Videosunu İzleyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan net ekonomi mesajı! "Önemli adımlar attık"
12.02.2026 11:11  Güncelleme: 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan net ekonomi mesajı! "Önemli adımlar attık"
Haber Videosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Ulaştırma Bakanları toplantısına video mesaj gönderdi. Türkiye'deki dev projelerin önemini vurgulayan Erdoğan, ''Marmaray'ı, Avrasya Tüneli, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi dev projelerimizle küresel ticaret hatlarını tahkim ettik. Hedefimiz İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerle entegrasyonu güçlendirmek, sınır aşan koridorları geliştirmek ve ortak projelerle katma değer üretmektir'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Ulaştırma Bakanları toplantısına video mesaj gönderdi. İslam İşbirliği Teşkilatı Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na video mesaj gönderdi.

Toplantının, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz eden Erdoğan, "İslam coğrafyasının farklı köşelerinden İstanbul'umuza teşrif eden misafirlerimizin her birine hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum." ifadesini kullandı.

Coğrafi mesafelerin önemini yitirdiği fakat stratejik bağlantıların geçmişte hiç olmadığı kadar değer kazandığı bir süreçten geçildiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"KÖKLÜ BİR DEĞİŞİME UĞRADI"

"İslam İşbirliği Teşkilatının ulaştırma konulu ilk konferansı yaklaşık 40 sene önce gerçekleştirildi. Bu süreçte dünya ekonomisi, ticaret yolları, üretim merkezleri ve ulaştırma teknolojileri de köklü bir dönüşüme uğradı. Ulaştırma, malların ve insanların hareketliliğini sağlamanın ötesinde, kalkınmanın, rekabet gücünün ve bölgesel entegrasyonun temel unsurlarından biri haline geldi. Asya'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Orta Doğu'ya uzanan İslam dünyası bu muazzam coğrafyada doğal koridorlara, dinamik ve genç bir nüfusa ve hızla büyüyen pazarlara hükmetmektedir. Ancak bu büyük potansiyeli tam anlamıyla hayata geçirebilmek ve coğrafi avantajları stratejik bir güce dönüştürmek için etkin, güvenilir ve bütünleşmiş ulaştırma ağlarına ihtiyaç vardır."

"KÜRESEL TİCARET HATLARINI TAHKİM ETTİK"

Kara yolları, demir yolları, limanlar ve havalimanları arasında tesis edilecek güçlü bağlantıların yalnızca İslam ülkeleri arasındaki ticareti değil, sosyal ve kültürel etkileşimi de artıracağına inandıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye olarak son yıllarda ulaştırma alanında hayata geçirdiğimiz büyük ölçekli projelerle bu anlayışı somutlaştırmaya çalıştık. Marmaray, Avrasya Tüneli, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi dev projelerimizle küresel ticaret hatlarını tahkim ettik. Modern demir yolu hatlarımız yük ve yolcu taşımacılığında büyük mesafeler katetti. Büyük liman yatırımlarımız deniz taşımacılığı kapasitemizi güçlendirdi. Havacılık alanındaki hamlelerimiz ise ülkemizi küresel hava taşımacılığının önde gelen merkezlerinden biri haline getirdi."

"YATIRIMLARI YALNIZCA ULUSAL BİR ÇERÇEVEDE DEĞERLENDİRMİYORUZ"

Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor Projesi'ne verdikleri destekle tarihi İpek Yolu'nu modern bir anlayışla yeniden canlandırdıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ancak biz bu yatırımları yalnızca ulusal bir çerçevede değerlendirmiyoruz. Hedefimiz İslam İşbirliği Teşkilatına üye ülkelerle entegrasyonu güçlendirmek, sınır aşan koridorları geliştirmek ve ortak projelerle katma değer üretmektir. Bildiğiniz üzere konferansımız boyunca yürüttüğümüz yapıcı müzakereler neticesinde önemli adımlar attık. Üye ülkeler arasında ulaştırma hatlarını güçlendirecek bir yol haritasının oluşturulması, uluslararası platformlarda dayanışmanın artırılması ve Türkiye'nin dönem başkanlığında bir Ulaştırma Bağlantısallığı Strateji Belgesi hazırlanması yönünde önemli kararlar aldık. Şüphesiz kararların etkin biçimde uygulanabilmesi için teknik toplantıların aksatılmaması ve takip mekanizmalarının titizlikle işletilmesi önem taşıyor. İnanıyoruz ki bugün ortaya koyduğumuz irade bunun önünü açacaktır. Bu vesileyle toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, iştirak eden ülkelere teşekkür ediyorum."

1915 Çanakkale Köprüsü, ulaştırma bakanlığı, Avrasya Tüneli, Politika, Marmaray, Türkiye, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net ekonomi mesajı! 'Önemli adımlar attık' - Son Dakika

“Anam anam benim evim“ diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı "Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!
Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
İran’dan ABD’ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump’ın armadası yok edildi İran'dan ABD'ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump'ın armadası yok edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM heyeti görüşmesinden ilk görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM heyeti görüşmesinden ilk görüntüler
Türkiye yalnızlaşıyor Son 10 yılda yüzde 65 arttı: İşte son veriler... Türkiye yalnızlaşıyor! Son 10 yılda yüzde 65 arttı: İşte son veriler...
Şanlıurfa’da çekildiği söyleniyor Sosyal medyada infial yaratan görüntü Şanlıurfa'da çekildiği söyleniyor! Sosyal medyada infial yaratan görüntü

11:50
Enes Batur gözaltına alındı
Enes Batur gözaltına alındı
11:46
Mario Balotelli’ye ırkçı saldırı “Artık yeter“ diyerek isyan etti
Mario Balotelli'ye ırkçı saldırı! "Artık yeter" diyerek isyan etti
11:46
Hangi şehrin insanı neyle meşhur İşte 81 ilin karakter analizi
Hangi şehrin insanı neyle meşhur? İşte 81 ilin karakter analizi
11:42
Didem Arslan’ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
Didem Arslan'ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
11:35
Arda Güler’i keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama: Çok ciddi mobbing yiyor
Arda Güler'i keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama: Çok ciddi mobbing yiyor
11:13
Yıllar sonra gelen itiraf Ali Koç, Arda Güler için ’’Bu kadar para eder mi’’ demiş
Yıllar sonra gelen itiraf! Ali Koç, Arda Güler için ''Bu kadar para eder mi?'' demiş
11:03
Merkez Bankası’nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:53
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
10:34
Aguero, Messi’yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
10:23
5 yaşındaki oğlunu ölüme böyle götürdü O yoldan sırılsıklam ve yalınayak döndü
5 yaşındaki oğlunu ölüme böyle götürdü! O yoldan sırılsıklam ve yalınayak döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 12:33:31. #7.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net ekonomi mesajı! "Önemli adımlar attık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.