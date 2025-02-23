Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dışarıdaki katılım 60 bin. Kar bora fırtına dinlemiyoruz" - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dışarıdaki katılım 60 bin. Kar bora fırtına dinlemiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dışarıdaki katılım 60 bin.

23.02.2025 14:18
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dışarıdaki katılım 60 bin. Kar bora fırtına dinlemiyoruz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dışarıdaki katılım 60 bin. Kar bora fırtına dinlemiyoruz" dedi.

Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi öncesinde açıklamalarda bulundu. Salon dışında partililere seslenen Erdoğan, "Sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a kadar Türkiye'nin dört bir yanından geldiniz. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadınız. Hani diyor ya merhum Mehmet Akif, "Afak bütün hande. Cihan başka cihandır. Bayram ne kadar hoş, ne şetaretli zamandır". İşte siz de salonlara sığmayan aşkınızla, heyecanınızla, coşkunuzla Ankara'yı demokrasimizin bayram yerine çevirdiniz. Kongremizi şereflendirdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Muhabbetiniz için vefanız için sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim aramızdaki şu dayanışmayı ve sevdayı daim eylesin diyorum. Ne kadar güzel. Adında ak, ışığında istikbal olan bir hareketin mensupları olarak bugün gururluyuz, sevinçliyiz. 12 Ekim'de başladığımız kongre maratonumuzu birazdan yapacağımız büyük kongremizde inşallah başarıyla tamamlıyoruz. AK Parti'ye yakışır bir kardeşlik ikliminde kavgasız, gürültüsüz, hepsinden önemlisi, şaibesiz bir şekilde bu süreci bu günlere kadar getirdik. Bizzat katıldığım 29 il kongremizde dava arkadaşlarımla kucaklaştık. Milletimizde olan gönül köprülerimizi tekrar sağlamlaştırdık. Yine bu süreçte kendi iç muhasebemizi de yapma imkanı bulduk. Öncelikle bizleri bağrına basan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Nöbet değişimine gittiğimiz yerlerdeki kardeşlerime emekleri ve hizmetleri için aynı şekilde şükranlarımı sunuyorum. Yeni görev alan kardeşlerime Rabbimden üstün başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"Dışarıdaki katılım 60 bin. Kar bora fırtına dinlemiyoruz"

Erdoğan konuşmasının devamında, "Yenilenmiş, soluklanmış ve güç toplamış olarak bugünden itibaren artık yeni bir döneme bismillah diyoruz. Bu yeni dönemde de gayemiz aziz milletimizin hayır duasını almaktır. Şu anda karşımdaki katılımı görünce Rabbime hamd ediyorum. Şu güzelliğe bak. Şu katılıma bak. Bu davanın erleri soğuk filan dinlemiyor. Kar bora, fırtına dinlemiyor. Aynen yoluna devam ediyor. Amacımız milletin gönlünde yer etmek. Milletin hayır duasına, rızasına, desteğine mazhar olmaktır. Tütün teşkilatımdan tutunuz, bu vizyonu, bu anlayışı, bu bakış açısını muhafaza etmelerini bilhassa daha fazla gayret bekliyorum. Geleceğimizin teminatı sevgili gençler özellikle sizlere sesleniyorum. Devraldığınız kutlu emanete sonuna kadar sahip çıkmaya var mısınız? Türkiye'yi önce 2053 ardından da 2071 vizyonuyla inşallah sizler buluşturacaksınız. Siz çalıştığınız müddetçe Allah'ın izniyle bu milletin müreffeh yarınlara yürüyüşünü kimse durduramaz, hiç kimse engelleyemez. Asla başarıya ulaşamaz. Kadınların omuz vermediği sahip çıkmadığı bir mücadele başarı kazanamaz. Sizler 24 yıldır ilmek ilmek ördüğünüz bu davayı Allah'ın izniyle çok daha yükseklere taşıyacaksınız. Dışarıdaki katılım 60 bin Elhamdülillah. Allah'a hamdolsun. Kar bora fırtına dinlemiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın konuşmasının devamı şöyle:

"Teşkilatımızın her kademesinde görev alan kardeşlerim sizler aldığınız emaneti taşıdığınız muazzam bir sorumluluk bilinciyle en güzel şekilde temsil edeceksiniz. Sizlere güveniyorum. Şahsıma sizler gibi yol ve mücadele arkadaşları bahşettiği için Rabbime sonsuz hamd ediyorum. Kardeşlerim Malum. Hava soğuk. İçeride delegelerimiz ve misafirlerimiz bizleri bekliyor. Salondaki kardeşlerimi daha fazla bekletmek istemiyorum. Birazdan kongre konuşmamızda uzun uzun edeceğiz. Sizlerden müsaadenizi almak istiyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bir kez daha kongremizin ülkemiz milletimiz partimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sevginiz, muhabbetiniz, coşkunuz, kadir aslığınız, yoldaşlığınız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum"

Kaynak: İHA

Politika, Fırtına, Fırtına, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dışarıdaki katılım 60 bin. Kar bora fırtına dinlemiyoruz' - Son Dakika

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