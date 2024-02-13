Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai\'de IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'nin ardından ikili temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşme gerçekleştirdi.
Dünya Hükümetler Zirvesi
Erdoğan, "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen, çeşitli ülkelerden devlet ve hükümet yetkilileri ile uluslararası kuruluş, özel sektör, akademi, sivil toplum, düşünce kuruluşu, medya temsilcileri ve iş insanlarını bir araya getiren Dünya Hükümetler Zirvesi'ne onur konuğu olarak katıldı, ana konuşmacı olarak hitapta bulundu.
Erdoğan'a BAE ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da eşlik ediyor. - DUBAİ
Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda milli sporcu Muammer Şahin, koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde bir madende toprak kayması meydana geldi! Göçük altında kalan işçiler var
Esra Ezmeci'nin programına başvurarak yardım isteyen Göksu, eşinin çalışmadığını aynı evde yaşadıkları kayınpederinin alkolik olduğunu kayınvalidesinin de müstehcen görüntüler izleyerek kendisine zorla göstermeye çalıştığını söyleyerek sitem etti.
Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya Hayaloğlu, 1 Mart'ta vizyona gireceği duyurulan 'Ahmet'in Türküsü' filmine karşı sessizliğini bozarak yasal işlemler başlattıklarını açıkladı. Kaya, filmin Ahmet Kaya'nın hayatını yanlış ve ticari amaçlarla kullanarak kendi kariyerlerini yeniden kurmaya çalışan kişiler tarafından yapıldığını belirtti.
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa krizinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Bakan Fidan'ın bu görüşmede iki başkana ''Siz benden daha fazla mı Atatürkçüsünüz?'' sorusunu yönelttiği öğrenildi.
Milliyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi'ye suikast düzenleyen ve Papa II. Ioannes Paulus'a saldırıda bulunan Mehmet Ali Ağca, bu kez yağma suçundan yargılanıyor. Bahçelievler'de meydana gelen olayda, Gökhan Soylu'nun çocukları tehdit edilerek bir daireyi Mehmet Ali Ağca'ya devretmesi üzerine şikayetçi olan Soylu, 5 sanık hakkında dava açıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Ahmet Gülmedi, olayın detaylarını anlattı. Mahkeme, duruşmayı erteleyerek eksikliklerin giderilmesini bekleyecek.
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Azerbaycanlı rakibini yenerek finale çıkan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, rakibinin formasındaki Azerbaycan bayrağını öptü. Kayaalp'in o hareketi büyük beğeni aldı.
Şiddetli sağanak yağışın etkili olduğu Antalya'da 5 ilçede okullar tatil edilirken, sel sularına kapılan 1 kişi ise yaşamını yitirdi. Bölgede ekipler çalışmalarına devam ederken kentteki altyapının da sınıfta kaldığı görüldü.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai'de IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?