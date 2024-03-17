Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eser ve hizmet siyasetiyle Konya\'yı yatırımlarla buluşturduk

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya mitinginde yaptığı konuşmada, "Eser ve hizmet siyaseti konusunda hamdolsun ülkede elimize su dökecek kimseyi tanımıyoruz. Bundan 30 yıl önce belediyelerde başlattığımız bu siyaseti hükümette de sürdürerek şehirlerimizin her birini eşi benzeri görülmemiş yatırımlara kavuşturduk" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçim çalışmaları çerçevesinde geldiği Konya'da Kılıçarslan Kent Meydanı'nda AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen mitingde halka hitap etti. Seçim tarihine sayılı günler kaldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sandıkları patlatmak, Konya'da tarihi bir oy oranı rekorunu yakalamak için gece gündüz çalışacağız. Söz mü? Maşallah. Konya kararını şimdiden vermiş. Eser ve hizmet siyaseti konusunda hamdolsun ülkede elimize su dökecek kimseyi tanımıyoruz. Bundan 30 yıl önce belediyelerde başlattığımız bu siyaseti hükümette de sürdürerek şehirlerimizin her birini eşi benzeri görülmemiş yatırımlara kavuşturduk. Bu anlayışla son 21 yılda Konya'ya ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 372 milyar liranın üzerinde kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 9 bin 249 adet yeni derslik, şehrimize 4 yeni üniversite kazandırdık. 28 bin 931 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. Biri stadyum olmak üzere toplam 114 adet spor tesisi inşa ettik. Konyalı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için 11 milyar lirayı aşkın destek verdik. Sağlıkta şehrimize 850 yataklı Karatay Şehir Hastanesinin de aralarında olduğu 3 bin 290 yataklı 37 hastaneyle birlikte 109 sağlık tesisi yaptık. Toplamda 500 yataklı yeni hastanenin de içinde olduğu 18 sağlık tesisimizin de yapımı devam ediyor. Konyamıza 2 önemli sağlık tesisi daha kazandıracağız. İlki Meram'ın Ateşbazı Veli Mahallesi'nde yapılacak olan 500 üniteli Eğitim Araştırma Hastanesidir. Diğeri ise bin yatak kapasiteli Meram Millet Bahçesinin karşısındaki Dutlukır bölgesinde inşa edilecek şehir hastanesi konseptindeki hastanedir. Her iki sağlık tesisini de şehrimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. 250 yataklı Kulu Bölge Devlet Hastanemizin Çarşamba günü itibarıyla hasta kabulüne başlayacağı müjdesini buradan vermek istiyorum. TOKİ eliyle 27 bin 499 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Kentsel dönüşümde toplam 54 bin 273 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleşirdik. Mevlana Meydanı çevresini yeni baştan düzenleyerek şehre önemli bir cazibe merkezi kazandırdık. Şehrimizdeki 18 Millet Bahçesi projemizden 10'nunu tamamladık. 3'ünün yapımı devam, 5'inin de projelendirme çalışmalarına devam ediyoruz. Konya'da toplam 16 bin 837 metre uzunluğunda 291 adet köprü ve viyadüğü tamamlayıp hizmete açtık. Ülkemizin en yüksek ayak yüksekliğine sahip Hadimi Viyadüğünü inşa ettik. Konya çevreyolunun ilk etabını hizmete açtık. 2. Etabın 18 kilometrelik kesiminde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bittiğinde güzergahı 7 kilometre kısaltacak olan Alacabel Tüneli ve bağlantı yollarını 2026'da tamamlamayı hedefliyoruz. Beyşehir–Seydişehir bölünmüş yolunu Şubat ayında trafiğe açtık. Demiryollarında Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren Hattını Kayacık Lojistik Merkezini, Selçuklu Yüksek Hızlı Tren Garını, Konya-Karaman Hızlı Tren Hattını tamamlayıp işletmeye açtık. KonyaRay projemiz çerçevesinde Kayacık ile mevcut gar arasındaki 20 kilometrelik kesimi 4 hatlı hale getiriyoruz. Bunun 2 hattında yüksek hızlı tren, diğer 2 hakkında ise konvalsiyonel işletmecilik yapılacak. Uzunluğu 21 kilometreyi bulan 22 istasyonlu Necmettin Erbakan Üniversitesi Yeni Gar Meram Raylı Sistem Hattıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"Amacımız Konya'daki raylı sistem hattı uzunluğunu 5 senede 105 kilometreye çıkarmak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında, "Amacımız Konya'da halen 27 kilometre olan raylı sistem hattı uzunluğunu önümüzdeki 5 senede büyükşehir belediyesi ve bakanlık iş birliği ile 105 kilometreye çıkarmaktır. Konya-Karaman Hızlı Tren Hattının devamı olan 135 kilometre uzunluğundaki Karaman–Ereğli-Ulukışla Hattındaki yapım çalışmaları sürüyor. Hava yollarında Konya havalimanımıza yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal binası yaptık. Havalimanımızın 2003 yılında 76 bin olan yolcu trafiği geçtiğimiz yıl 900 bine ulaştı. Tarım ve ormanda 25 baraj, 41 gölet, 76 sulama tesisi ve 6 yeraltı depolama tesisi inşa ettik. 7 baraj ve 1 göletin inşası sürüyor. Ülkemizin en büyük altyapı yatırımlarından olan Mavi Tünel Projesi ile Konya'nın topraklarını ilave bir su kaynağıyla buluşturduk. İnşa ettiğimiz sulama projeleri ile Konya'da yaklaşık 1,5 milyon dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Yapımı devam eden 12 sulama tesisimiz ile 410 bin dekar araziyi daha sulayacağız. Son 21 yılda Konya ve ilçelerinde inşa ettiğimiz 150 adet Taşkın Koruma Tesisi ile Konya şehir merkezi 189 yerleşim yeri ile 46 bin dekar arazi taşkın zararlarından korundu. Şehrimizde 177 bin hektar alanda çalıma yaparak 143 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Çiftçilerimize yaklaşık 11 milyar liralık tarımsal hibe desteği verdik. Şehrimize 4 yeni Organize Sanayi Bölgesi, 3 yeni Endüstri Bölgesi, 2 Tekno Kent, 21 Araştırma Geliştirme Merkezi ile 1 Tasarım Merkezi kurduk. Karapınar Sanayi Sitesini bu yıl ki yatırım programımıza aldık. Dünyanın önde gelen savunma sanayi şirketleri arasına giren ASELSAN Konya Teknoloji Endüstri Bölgesindeki tesiste faaliyete geçti. İstihdamı desteklemek için Konyalı işverenlerimize 9 milyar lira prim teşviki verdik. Enerjide Konya'nın 27 ilçesine doğalgaz arzı sağladık. Halka Pınar'a 2026 yılında doğalgaz arzı sağlamayı planlıyoruz. Ayrıca Avrupa'nın en büyük, dünyanın sayılı güneş enerji santralleri arasında yer alan Karapınar Güneş Enerji Santralini kurduk. Büyükşehir Belediyemizle Bilim Merkezi, Kongre Merkezi, Kelebekler Vadisi gibi yatırımlarıyla bu çalışmaları destekledi" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının ardından Cumhur İttifakı belediye başkan adaylarını kürsüye çağırarak halka tanıttı. Mitingin ardından meydandan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kentteki ziyaretlerinin ardından havayolu ile İstanbul'a hareket edeceği öğrenildi. - KONYA