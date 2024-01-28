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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'de şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'de şehit ailesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'e birtakım programlar için gelen ve Pençe Kilit Harekatı Üs Bölgesi'nde şehit düşen Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in baba ocağını ziyaret etti. Erdoğan, aileyle sohbet edip taziye dileklerinde bulundu ve daha sonra Eskişehir'den ayrıldı.

28.01.2024 - 20:21,
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'de şehit ailesini ziyaret etti

ESKİŞEHİR - Eskişehir'e birtakım programlar için gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Kilit Harekatı Üs Bölgesi'nde şehit düşen Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in baba ocağını ziyaret etti.

Eskişehir'e partisinin belediye başkanları adaylarını açıklamak için gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gençlerle biraraya geldi. Buluşmanın ardından kongre merkezi'nden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe Kilit Harekatı Üs bölgesinde şehit düşen Sözleşmeli Er Muhammet Tunahan Evcin'in Eskişehir'deki baba ocağını ziyaret etti. Evcin'in ailesiyle uzun süre sohbet eden Erdoğan ve beraberindekiler şehit ailesine taziye dileklerinde bulunup, başsağlığı diledi. Daha sonra evden ayrılırken kendisini bekleyen kalabalıkla selamlaşan Erdoğan, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan daha sonra sıkı güvenlik önlemleri altında Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsündeki Hasan Polatkan havalimanına hareket etti. Cumhur başkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradan hava yoluyla kentten ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir\'de şehit ailesini ziyaret etti
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'de şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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