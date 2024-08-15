Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Meclis'te bir araya geldi

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve TBMM Başkanı Kurtulmuş ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir araya geldi. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, meclis başkanvekilleri, grup başkanvekilleri ve milletvekilleri de hazır bulundu.