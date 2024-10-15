Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Gazze'den sonra şimdi de Lübnan'a uzanan İsrail'in soykırım politikası, insanlığın siyonizmin gerçek yüzüyle tanışmasına vesile oldu."

"BM Güvenlik Konseyi ile uluslararası örgütlerin İsrail'in şımarıklıkları karşısında nasıl büyük acze düştüklerini hep beraber yüzümüz kızararak takip ettik. İnsan hakları örgütlerinin, küresel medya organlarının, konu Gazze'de öldürülen masum çocukların hakları olunca nasıl üç maymunu oynadığına şahitlik ettik"

"İsrail 1948 yılında kuruldu. Buna devlet dersem yanlış olur"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Filistin'in Geleceği Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.