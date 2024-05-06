Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamas'ın ateşkesi kabul ettiğini açıklamasından memnuniyet duyduk. Şimdi aynı adım İsrail tarafından da atılmalıdır" - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamas'ın ateşkesi kabul ettiğini açıklamasından memnuniyet duyduk. Şimdi aynı adım İsrail tarafından da atılmalıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamas'ın ateşkesi kabul ettiğini açıklamasından memnuniyet duyduk. Şimdi aynı adım İsrail tarafından da atılmalıdır" -"AB'nin stratejik körlükten kurtulması ve Türkiye'yi dışlamaktan vazgeçmesi gerekiyor.

06.05.2024 21:40  Güncelleme: 21:48
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamas'ın ateşkesi kabul ettiğini açıklamasından memnuniyet duyduk. Şimdi aynı adım İsrail tarafından da atılmalıdır"

-"AB'nin stratejik körlükten kurtulması ve Türkiye'yi dışlamaktan vazgeçmesi gerekiyor. AB'nin doğusu ve batısındaki güçlerin rekabeti sebebiyle sıkıştığı mengeneden tek çıkış yolu Türkiye'dir"

-"Türkiye, hakkaniyete riayet edildiği sürece AB ve birlik üyesi ülkelerle ilişkileri geliştirmeye isteklidir"

-"AB'li liderler bu gerçeği ne kadar erken görür ve kabul ederse onlar için o kadar iyi olacaktır"

-"13 yıllık aradan sonra geniş bir heyetle gerçekleştirdiğimiz Irak ziyaretimiz sonuç ve içerdiği mesajlar açısından tarihi öneme sahipti"

-"Irak Cumhurbaşkanı ve başbakanı ile güvenlik, enerji, su başta olmak üzere konuları detaylıca ele aldık. 27 anlaşma ile ziyaretimizi taçlandırdık. Bölgemizin geleceğini belirleyecek Kalkınma Yolu Projesi'nde 4'lü mutabakatla kritik bir eşik de aşılmış oldu"

-"Irak hükümetinin PKK'yı yasaklı örgüt ilan etmesi mühim bir adımdır. PKK'nın terör örgütü olarak ilan edilmesini beklediğimizi de ifade ettik"

-"Hiçbir devlet böyle bir tehdidi görmezden gelemez. Bölücü örgüte neşteri önümüzdeki süreçte vuracağız. Ne gerekiyorsa onu yapmaktan çekinmeyeceğiz"

- "Almanya Cumhurbaşkanı'nın resmi ziyareti Avrupa Birliği, ekonomik ilişkiler, savunma ve sanayi kısıtlamaları ve artan yabancı düşmanlığı konularını tekrar gözden geçirmemiz için bir fırsat teşkil etti"

-"İki müttefike de yakışmayan savunma sanayi kısıtlamalarını söyledik. PKK/FETÖ başta olmak üzere insanlarımıza ve temsilciliklerimize saldıran terör örgütleriyle mücadelenin önemini vurguladık"

-"Biz dostlarımızı artırma gayesi içerisindeyiz. Bölgemizdeki hiçbir ülkeyle çözülemeyecek sorunumuz yok. Diyalog ve müzakerenin açamayacağı kapı olmadığı inancındayız"

-"Son dönemde yüreğimizi yakan birçok hadise yaşadık. Beşiktaş Gayrettepe'de 29 işçi kardeşimiz göz göre göre hayatını kaybetti. Antalya'da 1 insanımızın vefat ettiği 7 kişinin yaralandığı teleferik faciası meydana geldi"

- "Küçükçekmece belediyenin açtığı çukura 5 yaşında bir evladımız düştü boğularak can verdi. İlgili bakanlıklarımız denetimlerini yoğunlaştıracak. Engellenebilecek insani dramları tekrar tekrar yaşamak istemiyoruz"

- "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Beşiktaş'taki gibi iş cinayetlerinin gündeme taşınması beklerdim. Birkaç vicdan sahibi kuruluş dışında bu konuları konuşan olmadı"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA

Türkiye, İsrail, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hamas'ın ateşkesi kabul ettiğini açıklamasından memnuniyet duyduk. Şimdi aynı adım İsrail tarafından da atılmalıdır' - Son Dakika

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