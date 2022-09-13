Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 81 ilde 500 bin sosyal konut (3)

BAKAN KURUM: BU PROJE EKONOMİZİ GÜÇLENDİRECEKTörende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin canla başla çalışarak 1 milyon 170 bin konut üreterek, dünyaya model olduğunu söyledi.

BAKAN KURUM: BU PROJE EKONOMİZİ GÜÇLENDİRECEK Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin canla başla çalışarak 1 milyon 170 bin konut üreterek, dünyaya model olduğunu söyledi. Erdoğan, "Bu model; cumhuriyetimizin 100'üncü yılının eşiğinde, devletimizin ulaştığı kudretin bir nişanesi oldu. Tam 5 milyon insanımıza yeni yuva mutluluğunu yaşattık. Kentsel dönüşümle 3 milyon yuvamızı dönüştürdük. İçerisinde yürüyüş yollarından spor alanlarına, millet kıraathanelerinden bisiklet yollarına kadar, milletimizin her ihtiyacına cevap veren 455 millet bahçemizi milyonlarca fidanla buluşturuyoruz" dedi. Kurum, yeni sosyal konut projesine ilişkin, "Bu büyük hamle yüz milyarları aşan yatırım değeriyle, yüzlerce sektörü harekete geçirecek, ekonomimizi güçlendirecek, yüz binleri aşan sayıda kardeşimize iş kapısı açacak, ekmeğine ekmek, aşına AŞ katacak. Bizler de inşallah, milletimizin talip olduğumuz o güzel dualarını alacağız" ifadelerini kullandı.500 BİN KONUT ' Kurum, yeni sosyal konut projesine ilişkin, "Bu büyük hamle yüz milyarları aşan yatırım değeriyle, yüzlerce sektörü harekete geçirecek, ekonomimizi güçlendirecek, yüz binleri aşan sayıda kardeşimize iş kapısı açacak, ekmeğine ekmek, aşına AŞ katacak. Bizler de inşallah, milletimizin talip olduğumuz o güzel dualarını alacağız" ifadelerini kullandı.500 BİN KONUT ' İlk Evim İlk İş Yerim ' projesi kapsamında 500 bin konut, 250 bin alt yapılı konut arsası, 50 bin iş yeri yapılacak. Proje 422 milyar liralık yatırım ile gerçekleştirilecek. Projenin çarpan etkisiyle, 2 trilyon liradan fazla bir ekonomik hareketliliğe yol açması bekleniyor. Kira ve konut fiyatlarındaki yüksekliğin düşürülmesi noktasında olumlu katkı sağlaması bekleniyor. Kampanya en az 100 bin yeni istihdam katkısı sağlayacak. 250'den fazla alt sektörü ilgilendirmesi nedeniyle ekonominin, sanayinin, ticaretin çarklarını hızlandıracak.KONUT BAŞVURU ŞARTLARIProjeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin; T.C. vatandaşı olması, proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması, başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ'den daha önce ev sahibi olmaması gerekiyor. İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18 bin TL, yurt genelinde 16 bin TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç), bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması, başvuruları yapacak vatandaşların 18 yaşını tamamlamaları gerekiyor. Genç kategorisine 14.09.1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlar müracaat edebilecek.EVLER NASIL OLACAK?Evler, yerel ve yatay mimari şeklinde, zemin+5 katı geçmeyecek, sıfır atık uyumlu, enerji verimli olacak, iklim dostu malzemeler kullanılacak, yenilenebilir enerji sistemi ile yapılacak.İLK ETAPTA 100 BİN ALT YAPILI KONUT AMAÇLI ARSAİlk etapta 100 bin konut yapımına müsait arsa sunulacak. 2028 yılına kadar ise 250 bin arsa sunulacak. Arsalar, elektrik, su ve stabilize yol altyapıları tamamlanmış, ima planı yapılmış, inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek. Arsa fiyatları 350 ila 500 metrekarelik arsalar, 1604 liradan başlayan taksit, 10 yıl vade şeklinde olacak. ARSAYA BAŞVURU ŞARTLARIArsaya başvuru yapabilmek için T.C. vatandaşı olmak, yoksul ve dar gelirli olmak, arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması gerekiyor. 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak gerekiyor. Başvuru bedeli olarak 500-TL'nin temerküz banka şubesine ödenmesi gerekiyor.SANAYİ SİTELERİ Ankara 'da bin, Adana 'da 500, İzmir 'de 700 olmak üzere toplam 28 ilde 10 bin sanayi sitesi kurulacak. Projeye başvurmak için TC vatandaşı olmak, projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Ayrıca ustalık belgesi, işyeri açma belgesi, ilgili oda kayıt belgesi veya vergi mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgeler isteniyor. Başvurucunun kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması gerekiyor. Başvuru bedeli 2 bin TL olarak belirlendi. Ödeme planı ise yüzde 10 peşinat, 2 bin 633 liradan başlayan taksit, 120 ay vade şeklinde olacak.



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