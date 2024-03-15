Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP ve terör örgütü Türkiye\'nin huzurunu istemedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her ikisi de bu milletin terör belasından yakasını kurtarmasını hiçbir zaman istemediler"
"Attığımız her adım ya CHP tarafından engellendi ya da istismar zeminini kaybetmekten korkan bölücü örgüt tarafından sabote edildi"
"Sizlerden 31 Mart'ta iradenizi kendilerinin tapulu mülkü görenlere esaslı bir ders vermenizi bekliyorum"
HAKKARİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Attığımız her adım ya CHP tarafından engellendi ya da istismar zeminini kaybetmekten korkan bölücü örgüt tarafından sabote edildi. CHP ve ortakları sokaklarımızı karıştırarak ve kışkırtarak yasakların geri gelmesine çalıştılar. Böylece örgüt ise yaşlı, kadın, genç, polis, asker demeden vatan evlatlarını kalleşçe katlederek, aynı amaca hizmet etti. Her ikisi de Türkiye'de huzuru, güvenliği, kardeşliği ve demokrasinin hakim olmasını istemediler. Her ikisi de bu milletin terör belasından yakasını kurtarmasını hiçbir zaman istemediler" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde geldiği Yüksekova Havalimanından helikopterle Hakkari il merkezine geçti. Partisi tarafından düzenlenen mitinge katılan Erdoğan, Hakkari'yi özlediğini Hakkarili kardeşlerinin de kendisini özlediğini belirterek, "Van'dan sizlere selam getirdim. Gönüllerimizi bir kez daha buluşturan rabbime hamdolsun. Hakkari'ye gelmeden önce Van'ın misafiri olduk. Maşallah orada da bambaşka bir coşku vardı. Sizlere Vanlı kardeşlerimin o muhabbetini iletiyorum. Doğu batı, kuzey güney demeden ülkemizin dört bir köşesini, 81 vilayetimizin her köşesini dolaşıyoruz. Alevi, Sünni ayrımı yapmadan samimiyetle bağrımıza bastırıyoruz. Bir zamanlar milletimize mağduriyetler yaşatan, kendilerini devletin sahibi gören bir avuç seçkin azınlık dışında çoğumuz ötekileştirildik. Haksızlığa ve hukuksuzluğu maruz bırakıldık. Gezi olaylarında, 17-25 Aralık darbe girişimine, hendek teröründen, 15 Temmuz ihanetine kadar nice badireyi aşarak bugünlere geldik. Ellerinin altındaki tüm piyonları üzerimize saldılar. Eminim sizler de gayet iyi hatırlıyorsunuz. Attığımız her adım ya CHP tarafından engellendi ya da istismar zeminini kaybetmekten korkan bölücü örgüt tarafından sabote edildi. CHP ve ortakları sokaklarımızı karıştırarak ve kışkırtarak yasakların geri gelmesine çalıştılar. Böylece örgüt ise yaşlı, kadın, genç, polis, asker demeden vatan evlatlarını kalleşçe katlederek, aynı amaca hizmet etti. Her ikisi de Türkiye'de huzuru, güvenliği, kardeşliği ve demokrasinin hakim olmasını istemediler. Her ikisi de bu milletin terör belasından yakasını kurtarmasını hiçbir zaman istemediler. Hakkarili kardeşlerimin de bunu gördüğüne inanıyorum. Sizlerden 31 Mart'ta iradenizi kendilerinin tapulu mülkü görenlere esaslı bir ders vermenizi bekliyorum. Buna hazır mıyız?" dedi
"Şehrimizin kaynaklarını terör örgütlerine ve teröristlere aktarmadan sizler için kullanacak isimler belirledik"
Hakkari'nin huzuruna, hepsi birbirinden kıymetli adaylarla çıktıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehrimizin kaynaklarını terör örgütlerine ve teröristlere aktarmadan sizler için kullanacak isimler belirledik. Hakkari Belediye Başkan Adayımız İsmet Ölmez, fakir fukarayı gözetmesi, ihtiyaç sahiplerinin elinden tutması ile bilinen bir kardeşimizdir. İsmet kardeşimiz, şehrimizin kalkınması ve gelişmesi için kendi imkanlarını da kullanacağına dair bize söz verdi. Seçilmesi halinde elbette biz de İsmet kardeşimizin yanında yer alacağız. Şimdi buradan soruyorum, hazır mıyız? Hakkari, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar ana kademe, kadın kolları, gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Hakkari ile birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur ittifakının renkleri ile boyamaya var mıyız? Allah sizlerden razı olsun" diye konuştu.
"Hakkari'deki üç millet bahçesi projemizle ilgili çalışmalarımız sürüyor"
AK Parti döneminde ülkenin her köşesine, her bölgesine ve her bir şehrine hizmet götürmek için mücadele ettiklerini de söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Hakkari'ye 21 yılda yaklaşık 72 milyar lira yatırım yaptık. Yüksekova'dan buraya araçlarınızla rahatlıkla gidebiliyorsunuz. 20 yıl önce böyle bir imkan var mıydı? İnşallah tünellerle yollarımızı daha da güzel hale getireceğiz. Hakkari Üniversitesi'ni kurduk, gençlik ve sporda bin 476 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları yaptık. Birçok farklı branşta 20 spor tesisi inşa ettik. Hakkari'deki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaklaşık 6 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta 220 yataklı Hakkari ve 150 yataklı Yüksekova devlet hastaneleri başta olmak üzere toplam 37 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. Hakkari ve Yüksekova devlet hastanelerimizi ek yatak kapasiteleriyle birlikte büyüteceğiz. Toplu konuta Hakkari'de 4 bin 935 konut projesini hayata geçirdik. Deprem meselesinin ne kadar önemli ve acil bir konu olduğunu 6 Şubat'ta hep birlikte bir kez daha gördük. Hükümet ve belediyeler el ele vererek Hakkari'yi bir an önce depreme hazırlamak istiyoruz. Hakkari'deki üç millet bahçesi projemizle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Ulaşımda 2002 yılına kadar Hakkari'ye sadece bir kilometre bölünmüş yol yapılmıştı, biz tam 97 kilometre bölünmüş yol yaptık. Yüksekova yolundaki Yeni Köprü Tüneli'ni de bu sene tamamlıyoruz."
Erdoğan, konuşmasının ardından Hakkari Valiliğine geçti.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP ve terör örgütü Türkiye'nin huzurunu istemedi - Son Dakika
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. Kurtulmuş, Gazze'de yaşanan büyük katliama tepki göstermeyen İslam ülkelerine rağmen dünyanın dört bir tarafındaki sivil toplum kuruluşlarının ciddi bir hassasiyet gösterdiğini belirtti. Kurtulmuş, ayrıca Türk Kızılayı'nın sivil toplumdaki önemine de değindi.
Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde iftar programı düzenlendi. Programa Yeniden Refah Partisi Başkanı Dr. Fatih Erbakan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz, 39 ilçe belediye başkan adayı ve çok sayıda partili katıldı. Yeni Refah Genel Başkanı Erbakan, 'Bu seçimde Allah'ın izniyle yüzde 20'nin üzerinde oy alacağız' dedi.
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, belediyenin borçlarını ödeyip projeleri gerçekleştirdiğini söyledi. Ercengiz, önümüzdeki 5 yıl için huzurlu ve konforlu bir Burdur yaratmayı hedeflediklerini belirtti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadıköy 60. Yıl Göztepe Parkı'nda Kemal Sunal Müzesi açıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Kemal Sunal'ın müzesini açmanın gururunu yaşadığını belirtti. Müzede, Kemal Sunal'a ait film afişleri, kişisel eşyaları ve kostümleri sergileniyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'yi enerjide, savunma sanayinde, tarımda, gıdada bağımsız kılabilmek, kendi ayakları üzerinde duran, kendi kendine yeten büyük, güçlü bir ülke yapmak istediklerini söyledi. Bayraktar, Türkiye'nin enerji ve maden alanında kendi doğal gazını üreten, kendi petrolünü bulan ve çıkaran bir ülke haline geleceğini belirtti. Ayrıca, doğal gazın 2002'de sadece 5 şehirde olduğunu hatırlatan Bayraktar, bugün ise 81 ilde doğal gazın kullanıldığını ifade etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Görüntüleri AK Parti'li bir avukat kaydetmiş ve para karşılığı CHP'ye vermiş. Özel, ayrıca Isparta'da yapılacak seçimlerde destek istedi ve emekli maaşlarındaki düşüşü eleştirdi. Gençlerin yurtdışına gitme planlarına da değinen Özel, Isparta'ya hizmet etmek için elindeki imkanları kullanacağını söyledi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimler öncesi Bursa'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Akşener, "Emeklilere bayramda 7 bin lira ikramiye ve bütün emeklilere 10 bin lira zam vermen gerekiyor. 31 Mart'a kadar bunları yap; oylar senin olsun. Cumhuriyetin yüzüncü yılında 100 bin öğretmenin tayinini hemen yapın. Atanamamış öğretmenlerin oyu senin olsun." dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Yumaklı, konuşmasında vatandaşa hizmetin önemini vurgulayarak, yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakı'nın adaylarına destek çağrısı yaptı. Ayrıca, Altıeylül ilçesinin sorunlarının takipçisi olacaklarını belirtti ve vatandaşların memnuniyetinin kendileri için yeterli olduğunu ifade etti.
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