Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanju Özcan'ın heykel yapma teklifini geri çevirdi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanju Özcan'ın heykel yapma teklifini geri çevirdi

16.06.2023 16:55

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın heykelini dikmek istediğini açıklamıştı. Ancak Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, heykelin yapımına onay vermediğini belirterek, ihtiyaç sahibi Bolulu vatandaşlara yardım yapılmasının daha yerinde olacağını ifade etti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nden önce 18 Nisan'da sosyal medya hesabından, "Recep Tayyip Erdoğan seçimi bir kez daha kazanırsa Bolu'nun en görünür yerine devasa bir Erdoğan heykeli dikeceğim" paylaşımında bulundu. Bolu Belediye Meclisinin haziran ayı ilk toplantısında, AK Partili Belediye Meclis Üyesi Kamuran Avcı ve MHP'li meclis üyeleri Fatih Silin ve Necdet Çakır, Başkan Özcan'ın sözünü tutması gerektiğini hatırlattı.

ERDOĞAN'A MEKTUP YAZDI

Başkan Özcan, sözünü tutacağını açıklayarak, yaşayan bir kişinin heykelinin yapılması için önce o kişinin rıza göstermesi gerektiğini belirtip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdı. Özcan'ın Cumhurbaşkanlığı'na gönderdiği mektupta "Seçim öncesinde, seçimi kazanmanız halinde, Bolu'ya heykelinizi dikme sözü vermiştim. Bu kapsamda yaşayan birinin heykelinin dikilmesi için, kişiden muvafakat alınması gerektiği ortaya çıkmıştır. Sözümü yerine getirebilmem için heykelinizin yapımı konusunda sizden muvafakat talep etmekteyim. Saygılarımla arz ederim" ifadeleri yer aldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN CEVAP GELDİ

Özcan'ın mektubuna Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla cevap geldi. Cevap mektubunda Erdoğan, Bolu'ya yapılması planlanan heykeline onay vermedi. Mektupta, konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Sayın Cumhurbaşkanımız devlet adamlarının heykelleriyle değil, hizmetleriyle anılması gerektiği hususunu vurgu yaparak, heykelin yapımına muvafakatlerinin bulunmadığın ve yapılması düşünülen heykel masrafı tutarında ihtiyaç sahibi Bolulu vatandaşlarımıza yardım yapılmasının daha yerinde olacağını tensip buyurmuşlardır."

ÖZCAN: İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRACAĞIZ

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Seçimlerden önce verdiğimiz söz üzerine geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanına mektup göndererek, muvafakat istedik. Ancak kendileri heykele harcanacak paranın ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını ve heykel yapılmamasını uygun gördüler. Biz zaten bugüne kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza adil şekilde yardımda bulunduğumuz gibi bu heykele harcanacak parayı da yine adil bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (9)
  • Eski Tüfek.: İki başkan'da kendilerine yakışan şekilde hareket etmişler...söz ağızdan çıkar ... Cevap Yaz 28 1 Yayından Kaldır
  • Biyo Art: 100 senedir heykel yapmaktan başka icraati olmayanlara kapak olsun Cevap Yaz 20 8 Yayından Kaldır
  • Eski Tüfek.: Orada dur bakalım biyo....100 sende yapılanların tamamı satıldı ,en azından düşmana altın tepsi de teslim edilen Vatanımız kurtarıldı..bu kadar uzun boylu değil.. Bu da sana kapak olsun. 8 9 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanju Özcan'ın heykel yapma teklifini geri çevirdi - Son Dakika


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