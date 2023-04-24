Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul surlarına asılan pankartı kaldırıldı

Yeniden cumhurbaşkanı seçilebilmek için Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi'nin Adayı Muharrem İnce ve ATA İttifakı Adayı Sinan Oğan ile yarışan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçen hafta İstanbul Ayvansaray'daki tarihi bir sura dev bir pankartının asılması CHP'nin tepkisini çekmişti.

KAFTANCIOĞLU: İTİRAZLARIMIZI YAPIYORUZ, YAPACAĞIZ

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı; "Kanun tanımıyorlar, biliyoruz. Biz yine de teşhir edelim ve görevlileri görevlerini yapmaya davet edelim. Görevlerini yapmayan partizan kamu görevlilerine 14 Mayıs'tan sonra denk gelmeyeceksiniz nasıl olsa! Hazineye ait olan İstanbul Surlarına yasaya göre bunların açılması yasak! Elbette itirazlarımızı yapıyoruz, yapacağız. Yasaya uygun davranmazlarsa eğer ne yapacağımızı da biliyoruz! 31 Mart öncesinde de bu filmleri çok izlemiştik. Filmin sonunu hepimiz biliyoruz."

CHP ŞİKAYETTE BULUNMUŞTU

CHP İstanbul İl Başkanlığı, pankartın kaldırılmasıyla ilgili kaymakamlığa şikâyette bulunmuş ve karşısına da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu pankartı asılmıştı.

ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU'NUN AFİŞLERİ KALDIRILDI

Söz konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan pankartının kaldırıldığı görüldü. Bugün çekilen görüntülerde Kılıçdaroğlu'nun afişinin de bulunmadığı fark edildi.