Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul surlarına asılan pankartı kaldırıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul surlarına asılan pankartı kaldırıldı

24.04.2023 14:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İstanbul Ayvansaray'daki tarihi bir sura asılan pankartı kaldırıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşıp tepki göstermesi ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pankartının karşısına Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişi asılmıştı. Pankartın kaldırılmasıyla ilgili kaymakamlığa şikâyette bulunulmuştu. Bugün çekilen görüntülerde her iki afişin de kaldırıldığı görüldü.

Yeniden cumhurbaşkanı seçilebilmek için Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi'nin Adayı Muharrem İnce ve ATA İttifakı Adayı Sinan Oğan ile yarışan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçen hafta İstanbul Ayvansaray'daki tarihi bir sura dev bir pankartının asılması CHP'nin tepkisini çekmişti.

KAFTANCIOĞLU: İTİRAZLARIMIZI YAPIYORUZ, YAPACAĞIZ

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı; "Kanun tanımıyorlar, biliyoruz. Biz yine de teşhir edelim ve görevlileri görevlerini yapmaya davet edelim. Görevlerini yapmayan partizan kamu görevlilerine 14 Mayıs'tan sonra denk gelmeyeceksiniz nasıl olsa! Hazineye ait olan İstanbul Surlarına yasaya göre bunların açılması yasak! Elbette itirazlarımızı yapıyoruz, yapacağız. Yasaya uygun davranmazlarsa eğer ne yapacağımızı da biliyoruz! 31 Mart öncesinde de bu filmleri çok izlemiştik. Filmin sonunu hepimiz biliyoruz."

CHP ŞİKAYETTE BULUNMUŞTU

CHP İstanbul İl Başkanlığı, pankartın kaldırılmasıyla ilgili kaymakamlığa şikâyette bulunmuş ve karşısına da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu pankartı asılmıştı.

ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU'NUN AFİŞLERİ KALDIRILDI

Söz konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan pankartının kaldırıldığı görüldü. Bugün çekilen görüntülerde Kılıçdaroğlu'nun afişinin de bulunmadığı fark edildi.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR (8)
  • Emin Alaş: İşte Abdülhamid han ın izinden giden reis gör ey Amerika gör ey Avrupa işte lider işte adam büyük usta Recep Tayyip Erdoğan Cevap Yaz 117 130 Yayından Kaldır
  • Mehmet Aydın: Yahuuu İstanbul'da AKP fethetmişti ne çabuk unuttunuz Cevap Yaz 70 117 Yayından Kaldır
  • Hakan Çetin: İstanbul'da feth ettik Türkiye'yi de zorunuza gitmesin zavallılar 1 4 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul surlarına asılan pankartı kaldırıldı - Son Dakika


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