Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın PKK iddiasına bir tepki de İmamoğlu'ndan: Montaj olduğunu canlı yayında itiraf etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın PKK iddiasına bir tepki de İmamoğlu'ndan: Montaj olduğunu canlı yayında itiraf etti

23.05.2023 00:30

CHP liderinden sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle video çekimleri var. Ama montaj, ama şu, ama bu PKK'lılar videolarla bunlara destek verdiler." iddiasına sert sözlerle tepki gösterdi. İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinglerde millete gerçek gibi gösterdiği Kemal Kılıçdaroğlu videosunun montaj olduğunu canlı yayında itiraf etti." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turu öncesi siyasetin tansiyonu iyice yükselirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

"KILIÇDAROĞLU'NUN KANDİL'DEKİLERLE VİDEO ÇEKİMLERİ VAR"

Program sırasında Abdülkadir Selvi'nin, "Efendim, konuşmanızda 2 defa 'Bunlarla video çekmişlerdir' dediniz. Ben onu tam anlayamadım yani kim neyle video çekmiş?" şeklindeki sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar. Haydi, haydi türü. Anladınız mı? Ama montaj, ama şu, ama bu PKK'lılar videolarla bunlara destek verdiler" yanıtını verdi.

"MONTAJ OLDUĞUNU CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ"

Erdoğan'ın sözlerine Kılıçdaroğlu'nun ardından bir tepki de Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan İmamoğlu şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan, mitinglerde millete gerçek gibi gösterdiği Kemal Kılıçdaroğlu videosunun montaj olduğunu canlı yayında itiraf etti. Bir Müslüman'a asla yakışmayan bu iftira ve kumpas kampanyası ayaklarına dolandı. Montaja, iftiraya ve kumpasa bu milletin ahlakı, vicdanı ve feraseti geçit vermeyecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın PKK iddiasına bir tepki de İmamoğlu'ndan: Montaj olduğunu canlı yayında itiraf etti
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Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kandildekilerle videosu var' iddiasına çok sert tepki Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kandildekilerle videosu var' iddiasına çok sert tepki

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın PKK iddiasına bir tepki de İmamoğlu'ndan: Montaj olduğunu canlı yayında itiraf etti - Son Dakika


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