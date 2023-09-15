Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sezgin Tanrıkulu için sarf ettiği sözlere Kılıçdaroğlu'ndan tepki - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sezgin Tanrıkulu için sarf ettiği sözlere Kılıçdaroğlu'ndan tepki

Son Güncelleme: 15.09.2023 17:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TSK hakkındaki sözleri nedeniyle Sezgin Tanrıkulu için "Bunlara gereken dersi devlet olarak da yargı olarak da verme mükellefiyetimiz var" ifadelerini kullanması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepkisini çekti. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Tehdit mi ediyorsun? Bu işleri hala SADAT'la mı görüyorsun? Siyasi ve ahlaki meşruiyetinin olmadığının farkındasın, buna göre davranıyorsun. Ancak bulunduğun makam adaleti emreder" dedi.

TSK hakkındaki sözleri nedeniyle CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ya, "Bunlara gereken dersi devlet olarak da yargı olarak da verme mükellefiyetimiz var" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Tehdit mi ediyorsun? Bu işleri hala SADAT'la mı görüyorsun? Siyasi ve ahlaki meşruiyetinin olmadığının farkındasın, buna göre davranıyorsun. Ancak bulunduğun makam adaleti emreder" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN TANRIKULU'NA SERT SÖZLER

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, geçtiğimiz hafta katıldığı televizyon programında tepki çeken ifadeler kullanmıştı. Tanrıkulu, ""Türk Silahlı Kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu doğruladı" demişti. Beştepe'de 108. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tanrıkulu'yu sert sözlerle hedef almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi. Bunlara gereken dersi devlet olarak da yargı olarak da verme mükellefiyetimiz var." ifadelerini kullanmıştı.

"KASTIN NEDİR?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Erdoğan, Milletvekilimiz Sezgin Tanrıkulu için "Gereken dersi devlet olarak da yargı olarak da verme mükellefiyetimiz var." demişsin. "Devlet olarak" derken, kastın nedir?

"BU İŞLERİ HALA SADAT'LA MI GÖRÜYORSUN?"

Tehdit mi ediyorsun? Bu işleri hala SADAT'la mı görüyorsun? Siyasi ve ahlaki meşruiyetinin olmadığının farkındasın, buna göre davranıyorsun. Ancak bulunduğun makam adaleti emreder. Unutma, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.

"HANGİSİNİ TEMSİL EDECEĞİNE KARAR VER"

SADAT'la yol yürüyen Saray devleti ise "Adalet mülkün temelidir." sözünden mal-mülk anlayanların, AYM kararlarını dahi tanımayıp, yargıya talimat verenlerin oluşturduğu bir kötülük organizasyonudur. Hangisini temsil edeceğine karar ver."

Kemal Kılıçdaroğlu, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sezgin Tanrıkulu için sarf ettiği sözlere Kılıçdaroğlu'ndan tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sezgin Tanrıkulu için sarf ettiği sözlere Kılıçdaroğlu'ndan tepki - Son Dakika
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