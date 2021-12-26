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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan cevap - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan cevap

26.12.2021 17:24

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendileri hakkında söylediklerine yanıt verdi. Erdoğan'ın Şanlıurfa'daki bedava elektrik vaadi üzerinden yüklendiği Kılıçdaroğlu, "O önce konuşur sonra dediklerimi aynen yapar" derken, İmamoğlu ise, "Cumhurbaşkanımızın iddia ettiği rakamı, yani 45 bin kişiyi, İstanbul'a hizmet için istihdam etmek üzere var gücümüzle çalışacağız" sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na yönelik de ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa ziyaretindeki "Çiftçiye elektriği bedava vereceğiz" sözlerinin hayal olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, İBB Başkanı İmamoğlu'nun da terör örgütleriyle bağlantısı olan 45 bin kişiyi işe aldığını söyledi.

PEŞ PEŞE YANIT GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı İmamoğlu'ndan peş peşe yanıt geldi. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ın söylediklerine bakmayın, o önce konuşur sonra dediklerimi aynen yapar" dedi ve sosyal medya hesabından şöyle yazdı: "Ey Şahıs, Şanlıurfa'ya önerdiğim enerji modelini önce trollerinle kapatmak istedin; baktın olmuyor kendin geldin. Bugün 1 saat kürsüde beni anlatmışsın, anlat anlat. Beni takip etmeye devam et. Tekrar ediyorum, Şanlıurfa'nın taşlık arazisinde güneş enerjisinden elektrik üretilir. Erdoğan'ın söylediklerine bakmayın, o önce konuşur sonra dediklerimi aynen yapar. Asgari ücret, elektrik faturaları, emekliye ikramiye, 3600 ek göstergede yapacağı gibi... Şimdi de kadınları ve nafakayı konuşmaya başlamış. Koş Erdoğan koş, sana daha neler yaptıracak bu Bay Kemal!"

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine peş peşe yanıt

"HENÜZ 45 BİN KİŞİYİ İŞE ALMADIK"

İmamoğlu ise 45 bin kişiyi işe almadıklarını ancak bu istihdamı yakalamak için çalıştıklarını belirterek, "2,5 yılda yaptığımız yatırımlar ve hayata geçirdiğimiz projelerle İBB'de 21.500 kişiye istihdam sağladık. 2024'e kadar yeni yatırımlar ve projelerle Cumhurbaşkanımızın iddia ettiği rakamı, yani 45 bin kişiyi, İstanbul'a hizmet için istihdam etmek üzere var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine peş peşe yanıt
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Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan cevap - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan cevap - Son Dakika
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