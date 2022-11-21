Akşener'den "Yanındakileri gözden geçir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fotoğraflı yanıt! Fakıbaba ve Çömez detayı dikkat çekti - Son Dakika
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Akşener'den "Yanındakileri gözden geçir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fotoğraflı yanıt! Fakıbaba ve Çömez detayı dikkat çekti

21.11.2022 18:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Yanındakileri bir gözden geçirmesinde fayda var." sözlerine İYİ Parti lideri Meral Akşener'den fotoğraflı yanıt geldi. Akşener, AK Parti'den ayrılan Turhan Çömez ve Ahmet Eşref Fakıbaba'nın da yer aldığı paylaşımında, "Sayın Erdoğan tavsiyeni dikkate aldım, yanımdakilere şöyle bir baktım... Gördüğün gibi yanımdakiler fevkalade sağlam, liyakat tavan. Ya senin yanındakiler nasıl?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki polemik devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde, Akşener'e yönelik "6'lı masayı terk et" çağrısı yapmıştı. Akşener ise Erdoğan'a "Milletimizin geleceği heba edildiği bir kumar masasında hiç olmadık, bundan sonra da olmayız." yanıtını vermişti. Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası açılış töreninden dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Akşener'in sözleri soruldu.

"BÖYLE BİR CEVAP MI OLUR?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böyle bir cevap mı olur? Şimdi bu ne demektir? 6'lı masa alışveriş yapmıyor mu? Bir bana, bir sana demiyor mu? Hatta 'şu kadar bakanlık filancaya verilebilir' denmiyor mu? Kumar budur. Bunu kalkıp da Cumhur İttifakı'na yıkmaya çalışırsan Akşener; ne Tayyip Erdoğan'ın hayatında böyle bir şey var ne de Bahçeli'nin hayatında böyle bir şey var. Biz işimize bakıyoruz. Bizim tek derdimiz bu ülkeye hizmet. Bu ülkeye hizmette de bizim geldiğimiz yerler neresidir belli. Hayaliniz dahi bizim ulaştığımız yere ulaşamaz. 20 yıl bunun çok açık ispatıdır. Altyapıda, üstyapıda, eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, tarımda, dış politikada nereye geldiğimiz, hepsi ortada. Öyleyse bu çalışmayı, Cumhur İttifakı'nın attığı bu adımı nasıl bir kumar oyunuyla özdeş hale getirmek istersin? Bu olacak iş mi? Onun için Akşener'in kendisini ve yanındakileri bir gözden geçirmesinde fayda var." ifadelerini kullandı.

"YANIMDAKİLER FEVKALADE SAĞLAM"

Akşener ise sosyal medyadan yaptığı fotoğraflı paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha yanıt verdi. Akşener, "Sayın Erdoğan tavsiyeni dikkate aldım, yanımdakilere şöyle bir baktım... Gördüğün gibi yanımdakiler fevkalade sağlam, liyakat tavan. Ya senin yanındakiler nasıl?" dedi.

FOTOĞRAFTA BAZI İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ

Akşener'in paylaştığı fotoğrafta AK Parti'den ayrılan isimler Turhan Çömez ve Ahmet Eşref Fakıbaba'nın da yer alması dikkatlerden kaçmadı.

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Son Dakika Politika Akşener'den 'Yanındakileri gözden geçir' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fotoğraflı yanıt! Fakıbaba ve Çömez detayı dikkat çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akşener'den "Yanındakileri gözden geçir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fotoğraflı yanıt! Fakıbaba ve Çömez detayı dikkat çekti - Son Dakika
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