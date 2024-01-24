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İran Cumhurbaşkanı Türkiye ile Filistin'e destek konusunda mutabık - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Türkiye ile Filistin'e destek konusunda mutabık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü.

İran Cumhurbaşkanı Türkiye ile Filistin\'e destek konusunda mutabık
24.01.2024 - 19:46,  Güncelleme: 19:47
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkiye ile İran'ın, Filistin'e destek ve Filistin halkının haklarının verilmesi konusunda mutabık olduğunu söyledi.

Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye ile İran'ın, Filistin konusunda ortak görüşlere sahip olduğunu vurgulayan Reisi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin davası ve Filistin halkının haklarının verilmesi hususunda mutabıkız." dedi.

Türk halkı ve hükümetinin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı tutumunun takdire şayan olduğunu vurgulayan Reisi, "Biz uzun yıllar Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olduk ve bundan sonra da bu ilişkileri daha üst seviyelere taşımayı istiyoruz." ifadesini kullandı.

(Sürecek)

Kaynak: İHA
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