Cumhurbaşkanı Erdoğan, İrlanda Başbakanı ile telefon görüşmesi yaptı

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İrlanda Başbakanı Simon Harris ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İrlanda Başbakanı Simon Harris ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ve İrlanda ilişkileri, İsrail'in Filistin'de uyguladığı sistematik saldırılar, Gazze'ye yönelik yardım faaliyetleri ile küresel ve bölgesel konular ele alındı. Görüşmede İrlanda'nın Filistin'i devlet olarak tanımasını takdirle karşıladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hamlenin bölgede barış ve adaletin tesisi ile iki devletli çözüm çabalarına güç katacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, adil ve kalıcı çözüm için İsrail'i uluslararası hukuka uymaya zorlayıcı adımların şart olduğunu ve hep birlikte barış vizyonunu canlı tutmak gerektiğini söyledi. - ANKARA