Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam ülkelerinin Gazze\'deki İsrail zulmüne ortak tepki vermesi için diplomatik temaslar sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam ülkelerinin Gazze'deki İsrail zulmüne ortak tepki vermesi ve ortak hareket etmesi için diplomatik temaslarımızı sürdürüyoruz"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslam ülkelerinin Gazze'deki İsrail zulmüne ortak tepki vermesi ve ortak hareket etmesi için diplomatik temaslarımızı sürdürüyoruz. Filistin'de işgal politikaları ve katliamlar sona erinceye, 1967 sınırları temelinde başkenti Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar mücadelemizi devam ettireceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu 5'inci Genel Kurulu'na videomesaj gönderdi.
İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu'nun üyelerini selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan," Nazik davetiniz için teşekkür ediyor, İslam İşbirliği Gençlik Forumu 5'inci Genel Kurulu'nun başarılı geçmesini diliyorum. Genel kurulun siz gençlerimizle birlikte tüm İslam Alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. İslam dünyasının dört bir yanından forum vesilesiyle ülkemizi teşrif eden misafirlerimize hoş geldiniz diyorum" dedi.
"Müslüman gençlere yönelik yürüttüğü faaliyetleri yakından takip ediyoruz"
İslam Gençlik Forumu'nun çok geniş bir coğrafyada yürüttüğü çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, " 2004 yılında tohumunu aziz kardeşim Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'le birlikte attığımız gençlik forumu, başkanımızın ve ekibinin de gayretleriyle giderek adından daha fazla söz ettiriyor. İslam Gençlik Forumu'nun bugün Asya'dan Afrika'ya Amerika'dan Arap yarımadasına kadar geniş bir coğrafyada Müslüman gençlere yönelik yürüttüğü faaliyetleri yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Filistinli kardeşlerimiz İsrail'in Nazileri aratmayan saldırılarının hedefi oldu"
Müslüman gençlerin, ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda güçlenerek, özgüvenli yetişmeleri için geniş bir yelpazede çalışmalar gerçekleştiren Forumu tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müslüman gençler olarak, sizlerin birlikte hareket etmenizin ne kadar hayati öneme sahip olduğunu 7 Ekim'den bu yana Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan katliamlarda bir kez daha müşahede ettik. Tüm dünyanın gözleri önünde İsrail'in işgalci güçleri, çoğu çocuk ve kadın 28 bin Filistinli kardeşimizi canice şehit etti. İsrail'in doğrudan sivilleri hedef alan bombardımanları sonucu 67 binden fazla Filistinli, masum yaralandı. İbadethaneler, okullar, hastaneler ve sivil altyapıya dair ne varsa İsrail'in Nazileri aratmayan saldırılarının hedefi oldu" açıklamasını yaptı.
Bağımsız Filistin Devleti kuruluncaya kadar mücadelemizi devam ettireceğiz"
Bu saldırılar karşısında Türkiye'nin Filistinlilerle tam bir dayanışma içinde olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsani yardım malzemelerinin ulaştırılmasından kanser hastalarının ülkemize getirilerek tedavilerinin sağlanmasına kadar pek çok adım attık. Uluslararası alanda İsrail'in işlediği insanlık ve savaş suçlarının gözlerden kaçırılmaması adına yoğun çaba harcıyoruz. İslam ülkelerinin Gazze'deki İsrail zulmüne ortak tepki vermesi ve ortak hareket etmesi için diplomatik temaslarımızı sürdürüyoruz. Filistin'de işgal politikaları ve katliamlar sona erinceye, 1967 sınırları temelinde başkenti Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar mücadelemizi devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.
İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nun Filistin davasında her daim sergilediği dirayetli ve aktif duruşu takdirle karşıladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:
"Rabb'im sizlerden razı olsun diyorum. Sizlerden ülkelerinize döndüğünüzde tüm vatandaşlarınıza özellikle genç kardeşlerimize bizden selam iletmenizi rica ediyorum. İslam İşbirliği Gençlik Forumu 5'inci genel kurulunun başarılı geçmesini diliyor, sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."
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