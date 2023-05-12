Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim programını Ayasofya'da akşam namazı ile bitiriyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim programını Ayasofya'da akşam namazı ile bitiriyor

12.05.2023 13:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun geçen seçim programını cumartesi günü İstanbul'da gerçekleştireceği vatandaş buluşmalarının ardından Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde akşam namazı ile sonlandıracak.

Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan, 13 Mayıs günü saat 15.00'da Sultançiftliği Merkez Camii önünde yapılacak Sultangazi mitinginde ve ardından saat 17.00'da Şirinevler Ulu Cami önündeki Bahçelievler mitinginde vatandaşlarla buluşacak. Saatler 20.00'ı gösterdiğinde ise Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye Gençlik Zirvesi'ne katılacak. Erdoğan, aynı gün Ümraniye, Sancaktepe ve Beyoğlu'nda ilçe ziyaretlerine devam edecek.

SEÇİM MARATONUNU SONLANDIRIYOR

Seçim programları çerçevesinde onlarca mitinge katılan Erdoğan, seçim programını cumartesi günü İstanbul'da Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde akşam namazı ile sonlandıracak.

"HAYIRLI OLSUN" MESAJIYLA DUYURMUŞTU

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle Ayasofya'da ibadetin yolu açılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı "Hayırlı olsun" mesajıyla paylaşmıştı.

86 YIL SONRA İBADETE AÇILDI

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 10 Temmuz 2020'de Resmi Gazete'de yayımlandı. Dünya basınında da geniş yankı uyandıran bu gelişme ile Ayasofya, 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim programını Ayasofya'da akşam namazı ile bitiriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim programını Ayasofya'da akşam namazı ile bitiriyor - Son Dakika
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