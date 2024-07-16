Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayacak her türlü yatırıma kapımız ardına kadar açıktır

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayacak her türlü yatırıma kapımız ardına kadar açıktır. Yeter ki kazan-kazan anlayışıyla hareket edilsin." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Konuşmasına, milletin ve tüm Müslümanların bugün idrak edilen Aşure Günü'nü tebrik ederek başlayan Erdoğan, bu mübarek ay ve gün vesilesiyle tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin hak katında kabul olmasını diledi.

Muharrem ayının rahmet, merhamet ve lütuf ayı olduğunu belirten Erdoğan, "Bu ay, Kerbela hadisesi sebebiyle bizim için aynı zamanda hüzün ve keder ayıdır. Peygamberimizin 'cennet gençlerinin efendileri' olarak tarif ettiği torunu Hazreti Hüseyin, Ehli Beyt'ten 72 müminle beraber bugün şehit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Pir Sultan Abdal'ın, Hazreti Hüseyin ve Kerbela'yı "Hak için kendini kurban eyleyen Şah-ı Merdan oğlu İmam Hüseyin, cümle erenlere ferman eyleyen erenler serdarı İmam Hüseyin" ifadeleriyle anlattığını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 14 asırdır yüreklerimizde dinmeyen sızı hepimizin, bütün İslam coğrafyasının, bütün Müslümanların ortak yarası, ortak acısıdır. Kerbela faciasının 1385'inci yıl dönümünde, şehitlerin sultanı Hazreti Hüseyin Efendimizi ve yarenlerini bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. İnşallah bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde sevgili canları misafir edecek, 'Mah-ı Muharrem oruç açma lokması' vesilesiyle aynı sofra etrafında gönüllerimizi birleştireceğiz. Kerbela katliamı üzerinden bizi bölmek, aramıza nifak ve fitne tohumları serpmek isteyenlere inşallah fırsat vermeyeceğiz. Devlet ve millet olarak, İslam alemini ilgilendiren her meselede olduğu gibi Kerbela olayında da birleştirici tutumumuzu korumaya devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki sene kurulan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının bu noktada çok anlamlı roller üstlendiğine işaret ederek, cemevlerinin inşası, bakımı, elektrik, su ve gaz ücretlerinin ödenmesinden Alevi Bektaşi inanç önderlerinin istihdamına kadar geniş bir yelpazede pek çok hizmeti artık devletin sunduğunu hatırlattı.

Alevi Bektaşi vatandaşlarla yakın istişare halinde olmayı sürdüreceklerinin altını çizen Erdoğan, Aşure Günü'nün başta Alevi Bektaşi vatandaşlar olmak üzere bütün millet için barışa, kardeşliğe ve muhabbete vesile olmasını diledi.

"Ciddi yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlıyoruz"

Son kabine toplantısından bugüne, dış siyasette oldukça yoğun görüşme ve ziyaret trafiklerinin olduğunu belirten Erdoğan, önce Şanghay İşbirliği Teşkilatının 24'üncü Zirvesi'ne şeref konuğu olarak katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gittiğini anımsattı.

Burada Türkiye, Türk milleti ve Asya'daki kardeş ülkeler açısından çok hayırlı neticeler doğuracak kritik temaslar gerçekleştirdiklerini anlatan Erdoğan, "Özellikle Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin ve Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sayın Şi ile yaptığımız görüşmeler oldukça verimliydi. Her iki ülkeyle olan işbirliğimizi ticaretten turizme, ulaştırmadan doğrudan yatırımlara kadar her alanda geliştirmek arzusundayız." dedi.

Çin otomobil üreticisi BYD ile imzalanan toplam tutarı 1 milyar doları aşan yatırım sözleşmesinin, karşılıklı iradenin en güzel örneği olduğunu ifade eden Erdoğan, bu tür yatırım ortaklıklarıyla ikili ticareti daha dengeli ve sürdürülebilir bir seviyeye getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

"Ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayacak her türlü yatırıma kapımız ardına kadar açıktır. Yeter ki kazan-kazan anlayışıyla hareket edilsin. Yeter ki yatırım meselesi siyasi manivela olarak kullanılmasın." diyen Erdoğan, bu konuda ciddi yatırımcılara gereken her türlü kolaylığı sağladıklarını söyledi.

" Paris Olimpiyatları'nda sporcularımıza başarılar diliyorum"

Astana'nın ardından planlarının Şuşa'daki Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Zirvesi'ne katılmak olduğunu ancak Hollanda ile Türkiye arasında oynanan Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçında Millileri yalnız bırakmamak için planda ufak bir değişiklik yaptıklarını dile getiren Erdoğan, Şuşa'ya Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın gittiğini bildirdi.

Kendisinin A Milli Futbol Takımı'nı desteklemek üzere Berlin'e geçtiğini hatırlatan Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"UEFA'nın Merih Demiral hakkında alelacele aldığı haksız karar, hem kendilerine hem de şampiyonanın itibarına zarar vermiştir. Berlin caddeleri ve olimpiyat stadındaki atmosfer gerçekten muhteşemdi. Milli Takımımız maç boyunca izleyenlere keyif veren, heyecan ve tempo seviyesi yüksek bir performans sergiledi. Karşılaşma esnasında elbette içimize sinmeyen, anlamakta zorlandığımız hakem kararları oldu. Futbolcularımız ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına rağmen maalesef yarı final şansımızı kaçırdık. Buradan bir kez daha milletçe bizlere büyük gurur yaşatan A Milli Futbol Takımımızı ve teknik heyeti tebrik ediyorum. Millilerimizi, Almanya'da 'ev sahibi' olarak muhabbetle bağırlarına basan gurbetçi kardeşlerimize ayrıca teşekkür ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gece İngiltere'yi yenerek Avrupa Şampiyonu olan İspanya'yı, hem başarıları hem de oynadıkları güzel futbol için kutladı.

Türkiye'nin sporda bu yılki bir diğer kritik imtihanın, gelecek hafta başlayacak olan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları olduğunu belirten Erdoğan, "Sporcularımızdan, Tokyo'da elde ettikleri tarihi başarıyı Paris'te çok daha ileri seviyelere taşımalarını bekliyorum. Paris Olimpiyatları'nda yarışacak sporcularımıza şimdiden üstün başarılar diliyorum." dedi.

(Sürecek)