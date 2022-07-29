Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın dostunu böyle uğurladı: Hakan sen de hakkını bize helal et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aile dostu Akhisar Ulucami Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Füzün (56), geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Füzün için Manisa'nın Akhisar ilçesi Akhisar Yeni Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

ERDOĞAN KUR'AN-I KERİM OKUDU

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı camiye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, acılı aileye taziye dileklerini iletti. Ardından camiye giren Erdoğan, hayatını kaybeden Füzün için cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okudu. Cuma namazı sonrası Erdoğan, Füzün'ün cenaze namazın katıldı.

"UZUN BİR KARDEŞLİĞİMİZ VAR"

Kılınan namazın ardından konuşan Erdoğan, "Şu anda musallada çok sevdiğimiz bir kardeşimizi ahirete yolcu ediyoruz. Tabi Hakan kardeşimiz de uzun bir kardeşliğimiz var. Bu kardeşliğimiz hep güçlenerek devam etti. Bugünlere geldik. Şimdi de tabi ayrı bir duamız var. Hakan kardeşimizin niyetlerine biz şahidiz. Sizler de şehadette bulununuz. Bugüne kadar hayırlarıyla ilgili Hakan kardeşimiz hep bu sürecin takipçisi oldu" şeklinde konuştu.

"HAKAN SEN DE BİZE HAKKINI HELAL ET"

Konuşmasının devamında "Aramızda özel bir hukuk da vardı" diyen Erdoğan şöyle devam etti: "Kurban Bayramlarında beni arayarak 'İlla başkanım böyle böyle bana vekalet vereceksin ben sizin için de kurban keseceğim' derdi. 'Hakan ben kestim' dediğimde, 'Yok ben ayrıca keseceğim' derdi. Eğer hacdaysa orada, buradaysa burada keserdi. Son Kurban Bayramında da aynısını yaptı. Son görüşmemizi de bu şekilde gerçekleştirdik. Rabbim inşallah sevgili habibini de bizlere komşu eylesin. Bu cami vakfiyesinde de aynı kararlılıkla Hakan kardeşimizin görevini devam ettiren kardeşlerimiz olacaktır. Hakan sen de hakkını bize helal et. Rabbim cennetiyle, cemaliyle bizleri müşerref kılsın. Tabii ki bu cami vakfiyesinde de aynı kararlılıkla inanıyorum ki Hakan kardeşimizin de görevini devam ettiren kardeşlerimiz olacaktır."

İSTANBUL'A GELİYOR

Erdoğan, ayrıca Füzün ailesinin yanına giderek ayrıca başsağlığı diledi, bir süre cami cemaatiyle de sohbet etti. Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök tarafından kılınan cenazenin ardından Erdoğan, İstanbul'a hareket etmek üzere Akhisar'da bulunan askeri havaalanına geçti. Füzün'ün cenazesi Akhisar Suyolu Mezarlığına defnedildi.