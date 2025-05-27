Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah

Sayıştay'ın 163'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu'nda bir program düzenlendi. Burada açıklama yapan Erdoğan devletin öncelikli görevinin vatandaşa hizmet olduğunu söyledi. "Zayıf, sağlıksız ve kontrolsüz bir bütçe yönetimi hem devlet hem de millet için ciddi bir varoluş tehdidi oluşturur." diyen Erdoğan, Sayıştay'ın önemine dikkat çekti.

"KAMU MALI İSTİSMAR EDİLMEMELİ"

Erdoğan, kamu malının istismar edilmemesi uyarısında da bulundu.

"Son dönemde yürütülen tahkikatları olumlu karşılıyoruz. Türkiye'yi safrasındaki taşlardan kurtaracak her adımın kazananı ülkemiz olacaktır." diyen Erdoğan, "İster atanmış, ister seçilmiş olsun, kamu görevi yapan herkes, milletin emanetine sahip çıkmakla mükelleftir. Bir hukuksuzluk varsa hesabının önce yargıya, sonra millete verilmesi gerekir. Kamu malına el uzatmak kul hakkına girmek en büyük günahlardan biridir." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sayıştay tam 163 yıldır ülkemizin en kritik kurumlarından biri olarak görev yapıyor. Bu saygın kuruma değer katan tüm Sayıştay mensuplarını tebrik ediyorum. Devletin öncelikli görevi vatandaşa hizmettir. Millete hizmetin en önemli şartı adaletin sağlanmasıdır. Kaynakların etkin ve verimli kullanılması da aynı derecede önemlidir. Mali yönetim ve denetim hayati rol oynamaktadır. Zayıf, sağlıksız ve kontrolsüz bir bütçe yönetimi devlet, millet için ciddi varoluş tehdidi oluşturur. Sayıştay başkanlığımız bu güçlü görevi alnının akıyla yürütmektedir.

"KAMU MALINA EL UZATMAK EN BÜYÜK GÜNAHLARDAN BİRDİR"

Devlet hazinesinin müdafaa edilmesi milletimiz adına Sayıştay'ın uhdesindedir. 86 milyon vatandaşımızın tamamının hakkı, payı vardır. Bizim inancımızda emanete sadakatsizlik ihanetle eş değerdedir. Kamu malına el uzatmak kul hakkına girmek en büyük günahlardan biridir.

"TÜRKİYE'DE HİÇ KİMSE HUKUKUN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR"

Amir ya da memur fark etmeksizin her bir kamu çalışanı titizlikle hareket etmelidir. Kamu malının dikkatsiz, ölçüsüz usulsüz ya da savurgan bir şekilde kullanılması bizim için asla kabul edilemez. Kamu kaynaklarından azami faydanın üretilmesi en önemli önceliğimizdir. Sayıştay mensuplarımızdan da itinayla yerine getirmelerini istiyoruz. Türkiye'de hiç kimse hukukun üstünde değildir. İster atanmış ister seçilmiş olsun kamu görevi ifa eden herkes kamu malına sahip çıkmakla mükelleftir. Önce yargıya sonra millete verilmesi gerekir. Çiğ süt içmeyenin karnı da başı da ağrımaz.

"TAHKİKATLARI OLUMLU KARŞILIYORUZ"

Kimileri rahatsız olsa da son zamanlarda sürdürülen tahkikatları olumlu karşılıyoruz. Milletin hakkını yiyenin gözünün yaşına bakmayız. Kamu malının istismarına izin vermeyiz. Anayasamızın sunduğu imkanlar ve yükümlülükler çerçevesişnde atılan müspet adımları desteklemeyi sürdüreceğiz.

2010 yılında çıkardığımız Sayıştay Kanunu ile kamu kaynağı kullanan denetim kapsamına aldık. Devlet mallarının denetlenmesi ve kayıt altına alınması en önemli reformlardan biri oldu.