Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan'a geçmiş olsun dileklerini iletti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan'a geçmiş olsun dileklerini iletti

05.08.2022 14:58

Koronavirüse yakalanan şarkıcı Ajda Pekkan'a "geçmiş olsun" mesajları gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 76 yaşındaki sanatçıyı arayarak sağlık durumu hakkında bilgi alıp, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yoğun bir konser maratonu olan Türk müziğinin başarılı sanatçılarından Ajda Pekkan, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da sahneye çıkarak 2 saat boyunca şarkı söyledi. Konserden sonra rahatsızlanan Pekkan'a yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

ERDOĞAN ARADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse yakalanan sanatçı Ajda Pekkan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşmede, Ajda Pekkan'ın sağlık durumu hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine şifa temennisinde bulundu.

AJDA PEKKAN: AŞI VE DOKTORLAR SAYESİNDE İYİLEŞME SÜRECİNDEYİM

Evinde karantinaya giren Ajda Pekkan, Instagram hesabından yazılı bir paylaşım yaparak sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Durumunun iyi olduğunu söyleyen Pekkan, "Tüm dosyalarım ve sevenlerime, üç gün önce soğuk algınlığı belirtileriyle başlayan süreci hafif semptomlarla dinlenerek geçirmekteyim. Basından haberi okuyarak mesaj yazan, arayan güzel dileklerini şifa ve dualarını gönderen sevenlerim ve dostlarıma… Aşılar ve değerli doktorlarımız sayesinde iyileşme sürecinde olduğumu ve bugün dünden daha iyi olduğumu bildirmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan'ı aradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan'ı aradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan'ı aradı
Koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan'dan haber var: Aşılar ve değerli doktorlarımız sayesinde iyileşme sürecindeyim Şarkıcı Ajda Pekkan, 76 yaşında koronavirüse yakalandı
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KORONAVİRÜSE YAKALAN AJDA PEKKAN'A GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KORONAVİRÜSE YAKALAN AJDA PEKKAN'A GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan'a geçmiş olsun dileklerini iletti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan'a geçmiş olsun dileklerini iletti - Son Dakika
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