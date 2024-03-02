Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kürdistan Bölgesel Yönetimi başkanı Barzani ile görüştü

CHP Babadağ Belediye Başkan Adayı Fuat Üstündağ, diğer adaylarla samimi bir seçim atmosferi yaratıyor

CHP Babadağ Belediye Başkan Adayı Fuat Üstündağ, seçime katılacak olan diğer partilerin belediye başkan adaylarıyla samimi ve sıcak karşılaması ilçe halkı tarafından takdirle karşılanıyor. Aday Üstündağ, 'Sevgi, saygı çerçevesinde bir seçim atmosferimiz var. Babadağ'da huzur devam edecek' dedi.