Malezya Başbakanı Yakub Anıtkabir'i ziyaret etti

Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub Anıtkabir'i ziyaret etti.
Tören Meydanı'ndan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Yakub, çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.
Yakub, ardından beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Başbakan Yakub ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'in müze bölümünü de gezdi.
Yakub'a Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar eşlik etti.
Malezya Başbakanı Yakub ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
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