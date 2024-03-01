Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mecek Camisi'nde cuma namazı kıldı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mecek Camisi'nde cuma namazı kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mecek Camisi\'nde cuma namazı kıldı

Antalya Diplomasi Forumu için kentte bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konakladığı otelden Belek Turizm Merkezi'ndeki Mecek Camisi'ne geçerek cuma namazını kıldı. Cami çıkışında vatandaşları selamlayan Erdoğan'a KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü de eşlik etti.

01.03.2024 14:36
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Mecek Camisi'nde kıldı.

Antalya Diplomasi Forumu için kentte bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarına ara vererek, konakladığı otelden Belek Turizm Merkezi'ndeki Mecek Camisi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada cuma namazını kıldı. Erdoğan, cami çıkışında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Erdoğan'a, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü de eşlik etti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mecek Camisi'nde cuma namazı kıldı - Son Dakika

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