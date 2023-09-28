MGK bugün toplanıyor! 3 isim ilk kez katılacak - Son Dakika

MGK bugün toplanıyor! 3 isim ilk kez katılacak

Son Güncelleme: 28.09.2023 07:30

Milli Güvenlik Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu toplantıda ilk defa katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantıya Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yeni komuta kademesi ilk defa katılacak.

3 İSMİN İLK MGK'SI OLACAK

Önceki toplantısını 9 Ağustos'ta gerçekleştiren Kurul, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Toplantıya Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından değişen TSK'nın yeni komuta kademesi ilk defa katılacak. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu toplantıda ilk defa yer alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan MGK'yı topluyor! 3 isim ilk defa bu toplantıya katılacak
Metin Gürak

SINIRIMIZDAKİ TERÖR FAALİYETLERİ

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere, stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konularının ele alınması beklenen toplantıda, sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin görüşülmesi planlanıyor.

UKRAYNA - RUSYA SAVAŞI ELE ALINACAK

Toplantıda, Rusya- Ukrayna Savaşı ve tahıl koridoruyla ilgili gelişmeler başta olmak üzere, Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar, arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konularının, gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor.

Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirileceği toplantıda, Türkiye ve KKTC'nin, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların görüşülmesi öngörülüyor.

KARABAĞ OPERASYONU DEĞERLENDİRİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'deki BM 78'inci Genel Kurulu toplantısının ardından yapılacak MGK'da, Azerbaycan'ın Karabağ'da başarıyla tamamladığı antiterör operasyonu ve bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Metin Gürak, Mgk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MGK bugün toplanıyor! 3 isim ilk kez katılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: MGK bugün toplanıyor! 3 isim ilk kez katılacak - Son Dakika
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